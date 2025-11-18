Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Avtor:
Na. R.

Torek,
18. 11. 2025,
11.43

alkotest nadzor droge alkohol Slovenija piha 0,0 promet promet voznik akcija

Torek, 18. 11. 2025, 11.43

1 ura, 13 minut

V času akcije Slovenija piha 0,0 pod vplivom alkohola vozilo 459 voznikov

Avtor:
Na. R.

Alkotest | Ne le pod vplivom alkohola, mnogi sedejo za volan pod vplivom drog ali pa kar obojega. | Foto STA

Ne le pod vplivom alkohola, mnogi sedejo za volan pod vplivom drog ali pa kar obojega.

Foto: STA

V času trajanja tradicionalne akcije Slovenija piha 0,0, ki je potekala od 1. do 11. novembra, so policisti odredili 16.596 alkotestov in 144 testov na droge. 316 je bilo pozitivnih do 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka in 143 pozitivnih nad 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. Štirideset voznikov je bilo tudi pod vplivom drog.

Policisti so pridržali 22 voznikov, v 115 primerih pa so odstopili od pridržanja. Voznikom so začasno odvzeli 401 vozniško dovoljenje.

Akcijo Slovenija piha 0,0, ki letos praznuje deset let ozaveščanja o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in spodbujanja treznosti v prometu, sta izvajala ministrstvo za zdravje in policija.

Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni.

Škoda čezmernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja, še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče.

alkotest nadzor droge alkohol Slovenija piha 0,0 promet promet voznik akcija
