Ministrstvo za zdravje in policija tudi letos začenjata tradicionalno akcijo Slovenija piha 0,0, ki letos praznuje deset let ozaveščanja o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in spodbujanja treznosti v prometu. Do 11. novembra bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku.

November, še posebno okoli Martinovega, je znan po pokušanju, pitju in prekomernem pitju alkohola. V akciji ozaveščajo o pasteh prekomernega pitja alkohola in sporočajo, da alkohol ne spada za volan, voznike pa nagovarjajo, naj v času, ko ne bodo trezni, ključe vozil prepustijo drugim, ali si zagotovijo varen prevoz.

Zakaj bi alkoholu morali reči ne - sploh pa, preden sedemo za volan

Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče.

Alkohol močno zmanjšuje sposobnost za varno vožnjo, pa čeprav se nekomu pod vplivom alkohola, ki sedi za volanom, morda zdi ravno nasprotno. Foto: Shutterstock

Odgovorni vozniki bodo lahko nagrajeni

V okviru akcije kršitelje čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo "napihali 0,0", pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za tradicionalni koncert policijskega orkestra in glasbene gostje Nine Pušlar. Brezplačne vstopnice bo v času terenske akcije mogoče osvojiti tudi na Facebook strani Slovenija piha 0,0.

"Za varnost v prometu smo odgovorni vsi. Vozniki, ki se za volan usedejo trezni, prispevajo k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Že ena nepremišljena odločitev lahko spremeni življenje posameznika in njegovih bližnjih," so zapisali na ministrstvu za zdravje.