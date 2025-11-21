Umrl je filmski sin Johna Travolte

V 34. letu starosti je umrl igralec Spencer Lofranco , ki je v filmu Gotti igral sina slavnega ameriškega igralca Johna Travolte. Vzrok smrti za zdaj še ni znan, poroča Mirror.

Spencer Lofranco je umrl pri 33 letih. Tragično novico je sledilcem na družbenem omrežju Instagram sporočil njegov brat Santino Lofranco. "Moj brat. Živel si življenje, o katerem so lahko nekateri le sanjali. Spremenil si življenja ljudi in zdaj si z Bogom. Za vedno te bom pogrešal in imel rad. Počivaj v miru. 18. oktober 1992–18. november 2025," je zapisal v ganljivi objavi.

Lofranco je najbolj znan po glavni vlogi Jamesa Burna v drami James Boy iz leta 2014. V filmu igra najstnika, ki je bil zaprt zaradi prodaje orožja in posedovanja drog. Sledile so vloge v dveh drugih kriminalnih dramah, Unbroken, kjer je zaigral z Angelino Jolie, in Dixieland. Leta 2018 pa je v filmu Gotti igral sina slavnega igralca Johna Travolte.

Zatem se je zvezdnik umaknil izpred oči javnosti. Ukvarjati se je začel s prodajo umetnin, poroča Mirror.