V spor glede dediščine Presleyjeve hčerke se je vmešal tudi slavni igralec

Po nenadni smrti Lise Marie Presley januarja letos so se preostali člani družine Presley znašli v zapleteni zgodbi o njeni dediščini, ki znaša 35 milijonov dolarjev, ter skrbi za mladoletni hčerki dvojčici Harper in Finley, poroča portal RadarOnline.

Glasbeničina mama Priscilla Presley in hči Riley Keough se trenutno pogovarjata le prek odvetnika, v spor pa se je zdaj vmešal še John Travolta, eden najvplivnejših mož Hollywooda, ki želi rešiti spor in povrniti mir v družino legendarnega kralja rock'n'rolla.

Travolta je eden najbolj gorečih oboževalcev Elvisa Presleyja

Travolta se je v svoji karieri že večkrat poklonil Elvisu. Je namreč eden njegovih najbolj gorečih oboževalcev, ki se je vedno trudil imeti dobre odnose z njegovo družino. Liso Marie je spoznal kot otrok, v njunih 20. letih pa so ju večkrat povezovali kot par, a nikoli nista bila v zvezi.

Glede dediščine Lise Marie njena mati Priscilla trdi, da se je zgodila goljufija pri podpisu dokumentov. Polno skrbništvo nad 14-letnima dvojčicama je sicer dobil kitarist Michael Lockwood, ki je bil z Liso Marie poročen med letoma 2006 in 2021. To je razjezilo Riley Keough, ki verjame, da sta Priscilla in Michael sodelovala, da bi iz posestva izvlekla čim več denarja.

Kot poroča RadarOnline, Travolta noče videti družine svojega idola sredi grde pravne bitke, zato se je odločil vzeti stvari v svoje roke. Ves čas naj bi bil v stiku tako s Priscillo kot Riley, se srečeval z njima na njunih domovih in ju poskušal prepričati, naj se nehata prepirati.

V dokumentih o oporoki so navedeni le njeni otroci

Čeprav je imela glasbenica, ki je februarja umrla po srčnem infarktu v starosti 54 let, okoli štiri milijone dolarjev dolgov, je imela tudi več zavarovalnih polic, ki njenim dedičem prinašajo 35 milijonov dolarjev. V dokumentih so sicer kot dediči navedeni le Lisini otroci, medtem ko imena matere ni nikjer. Priscilla se je zato odločila, da bo na sodišču dokazala, da je sprememba oporoke iz leta 2016, ko je bila izločena iz kroga dedičev, neveljavna.

Travolta naj bi se zavedal, da so se odnosi med Elvisovo ženo in vnukinjo v zadnjih letih ohladili, a jima poskuša dopovedati, da v težkih časih po izgubi Lise Marie potrebujeta druga drugo.

Lisa Marie Presley, Priscilla Presley in Riley Keough leta 2022 Foto: Guliverimage

