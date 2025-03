"Transatlantska trgovina s sužnji je madež na človeški vesti, ki se ga ne da odstraniti. Afričane so več kot štiri stoletja ugrabljali, prodajali, zlorabljali in izkoriščali. Globina okrutnega nečloveškega postopanja je nedoumljiva, kakor tudi trpljenje, strah, bolečina in beda milijonov, ki so jih izkoristili za dobiček," je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Predsednik Generalne skupščine ZN Philemon Yang je dejal, da je trgovina s sužnji formalno ukinjena, afriške države pa so si skozi valove dekolonizacije povrnile suverenost in pravico do odločanja o lastni usodi. "Vendar pa se madež krivice težko izbriše," je dejal. Dodal je, da se politike sistematičnega rasizma in zatiranja ljudi afriškega izvora nadaljujejo.

Resolucija sprejeta brez glasovanja

Resolucija o vlogi diamantov pri podžiganju spopadov – kar se najpogosteje dogaja v Afriki – je bila sprejeta brez glasovanja, potem ko so ZDA neuspešno zahtevale odstranitev štirih odstavkov, ki se nanašajo na razvojno agendo 2030. Skupaj z ZDA je glasovala le Argentina, 144 držav pa je glasovalo proti ameriškemu predlogu.

Resolucija potrjuje pomen procesa Kimberley in poudarja, da je najširše sodelovanje v tem procesu bistvenega pomena. Proces Kimberley je mednarodna shema za potrjevanje izvora diamantov, sprejeta v južnoafriškem mestu Kimberley leta 2000, ki naj bi zagotovila, da diamanti ne prihajajo z območij spopadov.