Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je v svojem nastopu v Generalni skupščini ZN na konferenci o rešitvi dveh držav – Izraela in Palestine – pozvala članice Združenih narodov, naj priznajo Palestino, saj ni druge rešitve za mir na Bližnjem vzhodu, kot je uresničitev rešitve dveh držav.

Konferenco sta pripravili Savdska Arabija in Francija, ki napoveduje, da bo Palestino priznala septembra, bojkotirajo pa jo ZDA skupaj z Izraelom.

Washington je v času prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna vsaj deklarativno podpiral rešitev dveh držav, trenutni konferenci pa ostro nasprotuje. Ameriški State Department je konferenco označil za neproduktivno žalitev žrtev terorističnega napada gibanja Hamas 7. oktobra 2023, francosko napoved priznanja Palestine pa vidijo kot spodbudo Hamasu.

Neupravičenih pritiskov se ne bodo ustrašili

Tanja Fajon je priznala, da je pritisk deloval na nekatere države, saj naj bi bilo v Generalni skupščini nekaj praznih sedežev, tudi pri državah iz slovenske soseščine. "Težko razumem katerakoli stališča, ki bi blokirala poskus končanja vojne v Gazi, poskus pomiritve strasti na Bližnjem vzhodu, zaščito civilistov in trajni pravičen mir za vse. Slovenija je na strani tistih držav, ki spoštujejo mednarodno pravo, in tako bomo delali naprej," je dejala ministrica in dodala, da se ne bodo ustrašili neupravičenih pritiskov.

Slovenija je Palestino priznala 4. junija 2024, od 193 članic ZN pa je jih to po navedbah zunanjega ministrstva storilo že skupaj 146. Ministrica je v svojem govoru omenila slovensko priznanje in napovedala, da bosta državi podpisali memorandum o sodelovanju.

"Palestinska zunanja ministrica (Varsen Aghabekian) prihaja na obisk v Slovenijo jeseni, da podpišemo memorandum o sodelovanju," je dejala Fajon in dodala, da je v Slovenijo povabljen tudi premier Mohamed Mustafa, o čemer bosta govorila danes na srečanju.

Obsodila napad Hamasa na Izrael

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na konferenci dejal, da je rešitev dveh držav danes bolj oddaljena kot kdajkoli prej, vendar nima alternative. Kot pogoje za mir je izpostavil takojšen konec nasilja, aneksij in ilegalnega naseljevanja Judov na palestinskih ozemljih, zavrnitev izseljevanja Palestincev, kaznovanje kršiteljev mednarodnega prava in zavezo k političnemu dialogu na podlagi enakih pravic in dostojanstva obeh narodov.

Fajon je obsodila napad Hamasa na Izrael, ob tem pa znova izrazila kritike na račun uničevanja Gaze in izjemnega trpljenja civilistov. "Prav tako nas skrbijo nevarna zaostrovanja na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. Odločno obsojamo terorizem, hkrati poudarjamo potrebo po zaščiti nedolžnih življenj in spoštovanju mednarodnih humanitarnih načel, je dejala.

Večina govornikov je ostro kritizirala izraelska dejanja v Gazi in na Zahodnem bregu. Palestinski premier Mustafa pa je med drugim zagotovil, da je Palestinska uprava pripravljena na pogajanja, od Hamasa pa zahteval, naj odloži orožje v Gazi. "Samo politična rešitev z dvema državama bo pomagala odgovoriti na legitimne težnje Izraelcev in Palestincev, da živijo v miru in varnosti. Druge možnosti ni," je povedal soorganizator konference zunanji minister Francije Jean-Noel Barrot.

Delo v okviru konference poteka na treh okroglih mizah in plenarnem zasedanju, ki se bo predvidoma končalo v sredo. Poleg spodbujanja priznanja Palestine se konferenca osredotoča na reformo Palestinske uprave, razorožitev in izključitev Hamasa iz palestinskega javnega življenja ter normalizacijo odnosov arabskih držav z Izraelom.

Fajon, ki se bo danes srečala z Guterresem in več kolegi iz drugih držav, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki pozdravila prizadevanja Francije in Savdske Arabije ter dejala, da med drugim delajo na izjavi s pozivom državam, naj sledijo francoskemu priznanju Palestine.

Na vprašanje, ali obstaja alternativa rešitvi dveh držav, je ministrica odgovorila, da tako kot Guterres tudi sama tega ne vidi. "Ne strinjam se, da je rešitev dveh držav mrtva. Le priznanje suverene, samostojne in neodvisne države bo zagotovilo dolgoročno varnost in jamstvo tako za Palestince kot Izraelce," je dejala.

Navedla je, da več držav v luči nadaljevanja ubijanja civilistov v Gazi ob razdeljevanju hrane, nevzdržne lakote in žrtev med otroki razmišlja o priznanju Palestine še pred septembrom v času splošne razprave svetovnih voditeljev.