Druga plat grozljivega pretepa v Savudriji: "Varnostniki so bili prvi napadeni, oni so se samo branili"

Konec tedna je v javnosti odjeknil grozljiv videoposnetek, iz katerega je razvidno, da so varnostniki hotela Kempinski Adriatic v Savudriji brutalno pretepli mlad slovenski par . Poškodovana sta bila 28-letni fant in 25-letno dekle, ki je utrpelo pretres možganov. Dejala sta, da so ju varnostniki pretepli tudi s teleskopsko palico. Hrvaški medij RTL je po brutalnem napadu pridobil odziv varnostne službe Klemm Security in predsednice Ceha varnostnikov Lidije Stolica, ki trdi, da so varnostniki le opravljali svoje delo in se branili, saj da so bili oni napadeni prvi.

Varnostna služba Klemm Security, ki zaposluje varnostnike, ki so brutalno pretepli slovenski par, trdi, da so bili slovenski turisti vidno pijani, da so motili javni red in uničevali hotelsko lastnino.

Po njihovih besedah so varnostniki mladi par opozorili in jih poskušali zaustaviti, vendar so slovenski turisti, kot so navedli, ignorirali opozorila in prvi napadli varnostnike.

Predsednica Ceha varnostnikov: Videti je le to, kar so posneli Slovenci

Za hrvaški RTL je o primeru spregovorila predsednica Ceha varnostnikov Lidija Stolica. "Varnostniki so opravljali svoje delo. Osebe z dovoljenjem (varnostniki) so šle na plažo, da bi pomirile skupino slovenskih državljanov, ki so bili vidno opiti. Video prikazuje le to, kar so posneli (Slovenci), kjer je videti le zadnji del. Trajalo je kar dolgo. Pred tem so bla tri opozorila, na koncu pa je bil še tisti konflikt," je povedala za omenjeni medij.

Policija je sestavila poročilo in izvedla preiskavo. "Verjamem, da bodo podali izjavo in pojasnili, kaj točno se je zgodilo. Kot stroka želimo zaščititi svoje ljudi in reči, da je šlo za klasičen napad na uradno osebo. Opravljali so svoje delo. Tam so, da zaščitijo hotelsko lastnino in poskrbijo za javni red in mir," je še povedala Stolica.

Odziv varnostnika ni bil primeren, a so pred tem bila tri opozorila

Na vprašanje, ali je primerno, da so varnostniki uporabili takšno silo in se odzvali na način, ki je viden na videoposnetku, Stolica odgovarja: "Seveda to ni primeren odziv, ampak to je vse, kar je vidno. Na posnetku ni razvidno, da so bila pred tem tri opozorila. Ne vem, ali je bilo vidno, da so bili naši ljudje mokri. Dekle je namreč na naše ljudi metalo kozarce, polne pijače."

"Naši ljudje so se branili, oni so bili prvi napadeni"

Na vprašanje, zakaj varnostniki niso počakali na policijo, ampak so jih pretepli, Stolica odgovarja: "Niso jih pretepli. Oni so jih prvi fizično napadli. Naši so naredili vse po protokolu. Opozorili so jih, naj ne povzročajo hrupa, naj ne uničujejo delov plaže. Ampak to so ignorirali. Potem sta prišla še drugi in tretji kolega. Oni so najprej napadli. Zgrabili so našega varnostnika in ga začeli porivati in udarjati. Dekle in preostali so metali kozarce, polne pijače, na naše ljudi. Govorili so zelo neprimerno, rekli so vse mogoče stvari. Mi kot podjetje in Klemm Security o tem ne želimo govoriti, ker so mladi ljudje," je še povedala predsednica Ceha varnostnikov.

Novinarka je Lidijo Stolica vprašala tudi, ali so varnostniki mladi par udarili s palicami. "Ne s palicami. Katerimi palicami? Naši ljudje so se branili. To je bil napad nanje," je dejala.

"Trdijo, da so jih udarili s palicami. Dekle ima pretres možganov, to je huda poškodba," je nadaljevala novinarka.

"Seveda, da je zdaj za vse kriv varnostnik. Samo opravljal je svoje delo. Niso hoteli poslušati, vpili so, govorili slabe stvari, žalili. Fizično so napadli naše ljudi," sledi odgovor predsednice Ceha varnostnikov.

Za konec je predsednica Ceha varnostnikov povedala še, da so varnostniki policijo poklicali, ker so bili napadeni. "Narejeno je bilo poročilo. Obe strani sta povedali, kar sta imeli. Opravljen je bil test alkoholiziranosti. Vsi naši niso imeli nič promilov alkohola v krvi. Policija bo podala svoje poročilo. Želim poudariti, da so naši ljudje opravili svoje delo," je sklenila Lidija Stolica.