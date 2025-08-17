Vodstvo hotela Kempinski Adriatic v Savudriji na Hrvaškem, kjer so varnostniki v petek pretepli skupino mladih Slovencev, je vpletene varnostnike suspendiralo do konca policijske preiskave in objave uradnega poročila. "Če bodo ugotovili odgovornost ali nezakonito ravnanje, bodo sprejeti ustrezni ukrepi," so sporočili. Pridobili smo fotografijo poškodbe glave dekleta, ki je bila ena od dveh žrtev brutalnega napada varnostnikov in je morala zdravniško oskrbo poiskati na urgenci.

Včeraj smo poročali, da so varnostniki v petek zvečer na plaži v Savudriji pri prestižnem hotelu Kempinski Adriatic napadli skupino šestih mladih Slovencev.

Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v počitniški hiši, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo. Do njih je nato pristopil varnostnik hotela in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih preganja. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva sodelavca.

Med čakanjem na prihod policije so varnostniki napadli omenjeno skupino Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali reševalce. Dva od napadenih, tudi mlado dekle, sta zdravniško pomoč kasneje poiskala na urgenci v Sloveniji.

Dekle je po naših informacijah začasno izgubilo zavest, utrpela je večcentimetrsko rano na čelu, ima zlomljen prst ter odrgnine in modrice po celem telesu.

Fant ima zlomljen nos, prebito ustnico, posneto kožo na kolenih, komolcu in stopalu ter modrice in odrgnine po celem telesu.

Plaža Alberi pod hotelom Kempinski Adriatic v Savudriji. Foto: Siol.net

Vodstvo hotela se je od napada sprva distanciralo

Direktor hotela Ninoslav Vidović je za 24ur povedal, da je z incidentom na plaži Alberi v njihovi koncesiji seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni hotel odgovoriti.

Danes pa so poslali naslednje sporočilo: "Zgodil se je fizični spopad med varnostniki, zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, ter ljudmi, ki so bili na plaži in niso bili gostje hotela," so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh.