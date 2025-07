Priča krvavega napada v Poreču: Po njem so udrihali kot živali

"Po njem so udrihali kot živali, brez usmiljenja," je za hrvaški portal 24.sata povedala priča brutalnega napada na 19-letnega Slovenca. Po njenih besedah so bili napadalci, ki so se spravili na fanta, besni kot risi.

V priljubljenem nočnem klubu Saint & Sinner v Poreču se vedno nekaj dogaja, manjši pretepi pa da niso nič nenavadnega, je za hrvaški portal 24.Sata povedala priča petkovega krvavega napada, v katerem je več moških preteplo 19-letnega Slovenca. "Ko sem videla pet napadalcev, ki so se spravili na fanta, mi je bilo jasno, da je situacija veliko resnejša. Udarjali so ga kot živali, brez milosti."

"Stala sem pred ograjo in nenadoma smo zaslišali glasen hrup, vsi so se začeli prerivati in umikati. Videla sem mladeniča, ki so ga pretepali, ta pa se ni branil," je še dodala. Po njenih besedah so bili napadalci besni kot risi, ko so se vrnili v klub, pa so se obnašali, kot da ne bi pravkar brutalno pretepli mladeniča.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek napada, na katerem je več moških, domnevno gre za varnostnike kluba, napadlo 19-letnika.

Spomnimo

V noči na soboto so pred priljubljenim nočnim klubom v Poreču pretepli 19-letnega Slovenca. Mladenič je utrpel hude poškodbe glave, ima zlomljeno lobanjo in počen bobnič. Z reševalnim vozilom so ga najprej prepeljali v puljsko bolnišnico, nato pa so ga v soboto popoldne premestili v ljubljanski klinični center. Kot je za Istra24 povedal odvetnik družine Duško Miočić, 19-letnik ni bil v komi, njegovo življenje pa da ni ogroženo.

Aretirali še štiri osebe

Hrvaška policija je po petkovem incidentu sprva pridržala pet oseb, a so dve izpustili zaradi pomanjkanja dokazov. Za trojico osumljencev, ki naj bi pretepli 19-letnika, je državno tožilstvo v torek odredilo preiskovalni pripor zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja. Policija je nato vložila še štiri kazenske ovadbe zoper moške, stare 21, 23, 27 in 50 let, je poročal hrvaški portal Index. Po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina, ki se sklicuje na vire v policiji, so osumljeni, da so sodelovali v pretepu in da niso nudili pomoči. Skupno med sedmimi osumljenimi je tudi Zvonko Grgić, v medijih bolj znan kot ropar iz skupine Pink Panther.

Policija medtem nadaljuje kriminalistično preiskavo primera.