NK Domžale tone vse globlje, investitorji so se umaknili. Obeta se pester teden.

Nogometaši Domžal so v petek izgubili še šestič v novi sezoni 1. SNL in so tako brez osvojene točke prikovani na dno prvoligaške lestvice. Za nameček se domžalskemu prvoligašu ne obeta nič dobrega, saj so se po zgolj nekaj mesecih umaknili domevni investitorji, tako da se je klub znašel v še bolj izgubljenem položaju. O nadaljnjih korakih bo več znanega v naslednjem tednu.

Prvoligaška karavana se je v okviru šestega kroga v petek najprej ustavila v Domžalah, kjer ima dvakratni prvak Slovenije opravka z ogromno rezultatsko krizo, ki se je še podaljšala. Domžalčani tudi po šestih krogih ostajajo brez točk, tokrat jim jo je v samih izdihljajih srečanja zagodel še drugoligaški prvak Aluminij, ki je šele drugič v prvi ligi ugnal Domžalčane na njihovem stadionu.

Dolgoletni prvi operativec domžalskega kluba Matej Oražem se je od rumene družine poslovil konec junija. Foto: Aleš Fevžer

A rezultatska kriza je ob vse večji finančni luknji, trenutno še najmanjši problem zadolženega slovenskega prvoligaša. Spomnimo, Domžale je konec junija zapustil dozdajšnji prvi operativec Matej Oražem, iz kluba pa so sporočili, da se v novo sezono podajajo tudi z novimi investitorji, s prihodom katerih si želijo vrnitve v sam vrh slovenskega klubskega nogometa. Šlo naj bi za hrvaške poslovneže, ki so za prve poteze v klubu pooblastili Slavena Marasovića, zatem pa so najavili direktorja prve ekipe, ki je postal Hrvat Goran Rosanda.

Presenečeni in razočarani nad takšnim razpletom

Domžalčani so prikovani na dno, hkrati pa se soočajo še z organizacijskim kaosom. Foto: Jure Banfi A zdaj "skrivnostni" investitorji po samo nekaj mesecih zapuščajo klub. To je potrdil NK Domžale v kratkem sporočilu za javnost, v katerem ne skriva razočaranja nad potezo domnevnih investitorjev.

"Nogometni klub Domžale obvešča, da je po zadnjih dogodkih, povezanih z odhodom domnevnih investitorjev, klub ostal brez pravih odgovorov in pojasnil. V Domžalah smo nad takšnim razpletom presenečeni in globoko razočarani. Po vseh opravljenih pogovorih smo pričakovali resen pristop ter dolgoletno sodelovanje, a so se investitorji po dveh mesecih nenadoma odločili za umik. Trenutno v klubu ocenjujemo nastalo situacijo in njene posledice. Naša dolžnost je, da zaščitimo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovimo stabilnost kluba. V naslednjem tednu bo več znanega o nadaljnjih korakih kluba," so napovedali buren in pester teden, v katerem bodo reševali nastalo krizo, ki ne služi tako v čast dvakratnim državnim prvakom kot tudi celotnemu slovenskemu nogometu.

Športni rezultati niso vplivali na odločitev investitorjev

V imenu investitorjev se je pred tem ob koncu poti oglasila odvetniška pisarna Stamenković in Strmičnik. "Spoštovani, obveščamo Vas, da je skupina investitorjev, ki jo zastopa gospod Tom Zelenović, konec junija 2025 vstopila v NK Domžale z namenom, da v času tranzicijskega obdobja, ki se pravkar zaključuje, izvede analizo, preoblikovanje in prevzem društva NK Domžale. V tranzicijskem obdobju so se investitorji soočili z dejstvi, ki žal narekujejo umik iz delovanja društva NK Domžale. Investitorji so se zavedali stanja prve ekipe in so k temu segmentu pristopili odgovorno in potrpežljivo, z osredotočenostjo na dolgoročno perspektivo. Pri tem želimo pojasniti, da športni rezultat prve ekipe ni vplival na odločitev o umiku. Skupina investitorjev se zahvaljuje vsem, ki so v preteklem obdobju sodelovali s klubom: mestu in občini Domžale ter vsem povezanim institucijam, Nogometni zvezi Slovenije, medijem, sponzorjem, navijačem, zaposlenim in strokovnemu kadru, igralcem, staršem in agentom. Klubu želimo uspešno prihodnost," so sporočili.

Kakšna bo usoda domžalskega kluba? Foto: Aleš Fevžer

Kot še poroča Planet nogomet, naj bi nogometaši in zaposleni v klubu že več mesecev čakali na plače, minus na računu pa naj bi znašal okoli štiri milijone evrov.

Preberite še: