Portugalci v Stožicah pomendrali Italijo

Dogajanje v skupini D evropskega prvenstva v futsalu, ki tako kot skupina C s Slovenijo poteka v ljubljanskih Stožicah, se je začelo z enim najzanimivejših obračunov predtekmovanja. Obračun dvakratnih evropskih prvakov so zasluženo dobili branilci zadnjih dveh naslovov evropskega prvaka Portugalci, ki so bili boljši s 6:2. V drugi tekmi skupine D se bosta pomerili Madžarska in Poljska. V Ljubljano je pripotovalo veliko navijačev zlasti iz Madžarske.

Portugalci, ki so prvi evropski naslov osvojili 2018 prav v Stožicah, so vlogo drugega favorita za naslov na EP 2026 - na stavnicah višje kotirajo le Španci - upravičili v drugem polčasu, ko so petkrat zadeli mrežo tekmeca.

Italija, evropska prvakinja 2003 in 2014, je povedla že po 88 sekundah igre, ko je strel Carmela Musumecija z razdalje presenetil vratarja Bernarda Paca. Vodstvo so držala skoraj četrt ure, nakar so Portugalci vendarle uveljavili terensko premoč in izenačili preko Dioga Santosa.

Drugi polčas je bil povsem druga zgodba. Portugalci so krenili bolj podjetno, napadalno in že v manj kot petih minutah igre dvakrat zatresli mrežo Italije. Napadalec Benfice Kutchy je dosegel oba zadetka v razmaku 63 sekund.

Italiji se je sistem igre dokončno podrl v naslednjih treh minutah. Najprej je prejela gol za 4:1, nato pa je moral igro zaradi neposrednega rdečega kartona zapustiti še Italo Rossetti.

Portugalski navijači so v dvorani Stožice prišli na svoj račun. Foto: Guliverimage

Čeprav so Italijani z avtogolom še znižali zaostanek na 2:4, je Portugalska v zadnjih dveh minutah po še eni izključitvi na italijanski strani zadela za 5:2 in nato na prazen gol za 6:2.

V drugi današnji tekmi v Stožicah bosta ob 17.30 igrali Madžarska in Poljska.

