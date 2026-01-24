Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
24. 1. 2026,
17.00

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Poljska Madžarska Italija Portugalska futsal Futsal Euro 2026

Sobota, 24. 1. 2026, 17.00

58 minut

Euro 2026 v futsalu, 1. krog (D)

Portugalci v Stožicah pomendrali Italijo

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Portugalska Futsal | Portugalci so v drugem polčasu nadigrali Italijo. | Foto Guliverimage

Portugalci so v drugem polčasu nadigrali Italijo.

Foto: Guliverimage

Dogajanje v skupini D evropskega prvenstva v futsalu, ki tako kot skupina C s Slovenijo poteka v ljubljanskih Stožicah, se je začelo z enim najzanimivejših obračunov predtekmovanja. Obračun dvakratnih evropskih prvakov so zasluženo dobili branilci zadnjih dveh naslovov evropskega prvaka Portugalci, ki so bili boljši s 6:2. V drugi tekmi skupine D se bosta pomerili Madžarska in Poljska. V Ljubljano je pripotovalo veliko navijačev zlasti iz Madžarske.

Slovenija : Španija, Futsal Euro 2026
Sportal Selektor v skrbeh pred nadaljevanjem prvenstva: Slovenija izgubila velikega aduta?

Portugalci, ki so prvi evropski naslov osvojili 2018 prav v Stožicah, so vlogo drugega favorita za naslov na EP 2026 - na stavnicah višje kotirajo le Španci - upravičili v drugem polčasu, ko so petkrat zadeli mrežo tekmeca.

Italija, evropska prvakinja 2003 in 2014, je povedla že po 88 sekundah igre, ko je strel Carmela Musumecija z razdalje presenetil vratarja Bernarda Paca. Vodstvo so držala skoraj četrt ure, nakar so Portugalci vendarle uveljavili terensko premoč in izenačili preko Dioga Santosa.

Drugi polčas je bil povsem druga zgodba. Portugalci so krenili bolj podjetno, napadalno in že v manj kot petih minutah igre dvakrat zatresli mrežo Italije. Napadalec Benfice Kutchy je dosegel oba zadetka v razmaku 63 sekund.

Italiji se je sistem igre dokončno podrl v naslednjih treh minutah. Najprej je prejela gol za 4:1, nato pa je moral igro zaradi neposrednega rdečega kartona zapustiti še Italo Rossetti.

Portugalski navijači so v dvorani Stožice prišli na svoj račun. | Foto: Guliverimage Portugalski navijači so v dvorani Stožice prišli na svoj račun. Foto: Guliverimage

Čeprav so Italijani z avtogolom še znižali zaostanek na 2:4, je Portugalska v zadnjih dveh minutah po še eni izključitvi na italijanski strani zadela za 5:2 in nato na prazen gol za 6:2.

V drugi današnji tekmi v Stožicah bosta ob 17.30 igrali Madžarska in Poljska.

Euro 2026 v futsalu, 1. krog (4. tekmovalni dan):

Skupina D:

Sobota, 24. januar:
Italija : Portugalska 2:6 (1:1)

17.30 Madžarska – Poljska

 
Slovenija : Španija, Futsal Euro 2026
Sportal Slovenija po napredovanje naslednji teden, izjemno vzdušje ni prestrašilo Špancev
Slovenija : Hrvaška, futsal
Sportal Zadnje odštevanje za Slovenijo, debitanti presenetili Ukrajince

Poljska Madžarska Italija Portugalska futsal Futsal Euro 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.