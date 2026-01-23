Danes se obeta norišnica, Stožice bodo pokale po šivih

Danes se v dvorani Stožice obeta športna poslastica. Največja športna dvorana v Sloveniji bo zvečer pokala po šivih. Več kot deset tisoč ljubiteljev futsala bo pričaralo veličastno vzdušje, slovenska reprezentanca pa bo poskušala v uvodnem nastopu na domačem Euru 2026 presenetiti enega osrednjih favoritov za evropski naslov, močno Španijo. Pred tem se bosta v Stožicah pomerili še Belorusija in Belgija.

Letošnje evropsko prvenstvo v futsalu se je začelo na Baltiku, zdaj pa se dogajanje seli v Slovenijo. Vsak dan je namenjen dogajanju v drugi tekmovalni skupini. V sredo so bile tako v Latviji dejavne reprezentance v skupini A, v četrtek so led na letošnjem velikem tekmovanju v Litvi prebili udeleženci v skupini B, danes pa bodo svojih pet minut dočakale izbrane vrste v skupini C.

Slovenska reprezentanca v futsalu bo v dvorani Stožice ponovno nastopila pred polnimi tribunami. Tako je bilo že leta 2018. Foto: Aleš Fevžer

V dvorani Stožice se obeta prvovrsten spektakel, saj bodo tribune polne do zadnjega mesta. Vse vstopnice 1. in 2. kategorije so že pošle, prireditelji pa sporočajo, da je ostalo v prodaji na voljo le še nekaj vstopnic v Poslovnem klubu po ceni 100 evrov, te pa ponujajo nadstandardne ugodnosti, v katere je zajeta tudi vrhunska kulinarika.

Uspeh bi bil že remi

Slovenija na Euru v futsalu nastopa osmič. Za zdaj se je najdlje prebila med najboljših osem (2014 in 2018). Foto: Anže Malovrh/STA Ogromno zanimanje slovenske javnosti za ogled srečanj na Euru 2026 potrjuje, da bo domača reprezentanca na uverturi proti Španiji računala na močno navijaško podporo. "Španija ima zelo malo slabosti," pred dvobojem z enim izmed favoritov za osvojitev evropskega naslova sporoča slovenski selektor Tomislav Horvat. Danes bi bil zadovoljen tudi s točko.

"Upam, da se s to energijo, našim pristopom in disciplino v igri lahko približamo dobremu rezultatu, kar bi bila za nas zagotovo že točka," želi v uvodnem dejanju skupine C, v kateri se bo Slovenija pomerila tudi z Belgijo in Belorusijo, ostati neporažen proti Španiji. To bo izjemno težko, kar sporoča tudi statistika.

Častitljiv jubilej Fiderška, rekorder je Osredkar

Matej Fideršek se bo danes vpisal v klub 100. Foto: Filip Barbalić Slovenija je v obdobju državne samostojnosti odigrala 20 tekem s Španijo. Zmagala je le na eni, na treh remizirala, na vseh preostalih pa priznala premoč Špancem, ki trenutno na jakostni lestvici Fife zasedajo visoko tretje mesto. Slovenija za njimi zaostaja za 18 mest.

"Vsi vemo, kaj pomeni Španija v svetu futsala. Igrati moramo svojo igro. Vemo, v čem smo dobri. Poskušali bomo minimalizirati število napak, v napadu pa izkoristiti svoje priložnosti. V ekipi vlada dobro vzdušje, dobro pripravljeni čakamo tekmo," samozavestno napoveduje Matej Fideršek, eden bolj izkušenih reprezentantov, ki ga danes čaka jubilejna 100. tekma za Slovenijo. Futsalski kruh si služi pri severnih sosedih v Gradcu, drugače pa v slovenskem taboru prevladujejo igralci, ki nastopajo na Hrvaškem.

Absolutni rekorder Slovenije v številu nastopov je kapetan Igor Osredkar. Lani je prebil čarobno mejo 200 nastopov za domovino, zdaj pa s Slovenijo pri 39 letih naskakuje še najboljši rezultat na evropskih prvenstvih v futsalu. Slovenija na največjem tekmovanju stare celine nastopa že osmič, do zdaj pa se je najdlje prebila do četrtfinala. To ji je uspelo v letih 2014 in 2018, torej tudi na zadnjem Euru, ki je potekal na slovenskih tleh.

Obstaja velika verjetnost, da bosta razprodani tudi tekmi Slovenije proti Belgiji (ponedeljek) in Belorusiji (četrtek). Foto: Aleš Fevžer

Naslov brani Portugalska, ki je bila najboljša na zadnjih dveh Eurih. Portugalci se bodo na letošnjem tekmovanju prvič predstavili v soboto, ko se bodo v derbiju skupine D v Ljubljani udarili z Italijani. V skupini D sta še Madžarska in Poljska.

Kdo nastopa za Slovenijo na Euru 2026: Matej Fideršek (Gradec/Avt), Marko Peček (Dobovec), Teo Turk (Rijeka/Hrv), Jeremy Bukovec (Osijek/Hrv), Nejc Hozjan (Osijek/Hrv), Igor Osredkar (Bubamara Cazin/BiH), Žiga Čeh (Bubamara Cazin/BiH), Luka Čop (Dinamo Zagreb/Hrv), Uroš Đurić (Omiš/Hrv), Žan Janež (Stanoinvest Pulj/Hrv), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka/Hrv), Nejc Berzelak (Siliko), Jure Suban (Siliko), Lovro Trdin (Siliko)

Euro 2026 v futsalu, 1. krog (3. in 4. tekmovalni dan):