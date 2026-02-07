Španci vrgli s prestola Portugalce, zgodovinski uspeh Hrvaške

Evropa ima novega kralja v futsalu. Po dveh zaporednih naslovih Portugalske so se na prestol povzpeli Španci. V razburljivem finalu so v polni dvorani Stožice premagali branilce naslova s 5:3, veliki junak srečanja pa je postal trikratni strelec Antonio Perez. Hrvaška je v dramatični tekmi za tretje mesto po izvajanju kazenskih strelov premagala Francijo in prvič v zgodovini osvojila medaljo na velikem tekmovanju.

Atomski začetek dvoboja je prinesel ogromno zadetkov. Španci so po zgolj treh minutah vodili z 2:0, a so se Portugalci hitro pobrali in že do 7. minute izenačili na 2:2. Vseeno so se vodstva po prvem polčasu veselili Španci, junak finala Antonio Perez je v 20. minuti poskrbel za novo vodstvo s 3:2.

V nadaljevanju je bilo zelo razburljivo. Portugalska je znova izenačila, Španci so pet minut pred koncem znova ušli na minimalno prednost (4:3), dve minuti pred koncem pa so Portugalce od izenačenja delili le centimetri, ko se je zatresel okvir.

Junak španske zmage je bil Antonio Perez s tremi goli, skupaj jih je na turnirju dosegel sedem ter je skupaj s Francozom Souheilom Mouhoudinom tudi najboljši strelec EP. Perez je prejel nagrado za najboljšega igralca tekmovanja.

Portugalska : Španija 3:5 (2:3)

Jesus 5., Gois 7., Pauleta 30.; Antonio 2., 20., 35., Raya 3., Adolfo 40.

Francozi izenačili sedem sekund pred koncem

Uvodno dejanje spektakularnega sobotnega sporeda v Ljubljani je ponudil prvovrstno športno dramo. Hrvaška reprezentanca v futsalu je na krilih več tisoč glasnih navijačev, ki so podobno kot v polfinalu prihrumeli v slovensko glavno mesto in napolnili dvorano Stožice, naskakovala zgodovinski uspeh, prvo odličje v futsalu na velikih tekmovanjih. Podoben cilj pa je imela tudi Francija. Njun prvi dvoboj v skupinskem delu se je na letošnjem Euru končal brez zmagovalca (2:2). Kot da bi dvoboj, odigran v Rigi, dal slutiti, kako enakovredno srečanje velja pričakovati v Ljubljani.

Hrvaška vrsta je po letu 2012 znova zaigrala za bron na EP. Če ji pred 14 leti ni uspelo, so tokrat izbranci Marinka Mavrovića razveselili večino od skoraj 7000 gledalcev v Stožicah po razburljivi tekmi, ki so jo odločili streli s šestih metrov. Foto: Guliverimage

V borbi za evropski bron je bolje kazalo slovenskim sosedom. Francozi so resda zadeli prvi na tekmi, povedli z 1:0 v 4. minuti, ko je po prostem strelu z desne strani zadel Nicolas Menendez, a je Hrvaška do konca prvega polčasa poskrbela za preobrat in odšla na počitek s tesno prednostjo 2:1. To so kmalu povišali na 3:1, nato imeli na srečanju še dvakrat prednost dveh zadetkov (4:2 in 5:3), a se galski petelini niso zlepa predali.

Hrvaško je v Ljubljani spremljalo ogromno navijačev. Foto: Guliverimage

V zadnjih minutah so zaigrali na vse ali nič, tvegali tudi v igri brez vratarja in v napeti končnici dosegli svoje. Najprej so v 58. minuti, takrat je svoj že tretji zadetek na tekmi dosegel Guirio, znižali na 4:5, nato pa zgolj sedem sekund pred koncem pokvarili zabavo hrvaškim navijačem, ki so se že pripravljali na proslavljanje zgodovinskega brona. Izenačili so na 5:5, s tem pa izsilili kazenske strele. V polno je zadel Souheil Mouhoudine in s sedmim golom na turnirju prevzel vodstvo na strelski lestvici.

S šestih metrov je sledil festival neubranljivih projektilov. Tako Hrvati kot Francozi so rešetali mreže, vratarja sta bila v uvodnih petih serijah povsem nemočna. V šesti seriji je Hrvaško v novo vodstvo popeljal Niko Vukmir, nato pa je Francoz Mamadou Toure zgrešil cilj. Žogo je silovito poslal nad prečko. Hrvaška je tako prišla do zgodovinskega prvega odličja, hrvaška veselica na tribunah je trajala še zelo dolgo.