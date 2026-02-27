Deček na poti v šolo padel v tri metre globoko luknjo: klicali so ga, a ga ni bilo več

11-letni deček je v petek zjutraj na poti v šolo na mestnem trgu v Veliki Gorici na Hrvaškem padel v približno tri metre globoko luknjo. Poškodoval si je noge in glavo, odpeljali so ga v bolnišnico, pristojne službe pa so takoj po nesreči luknjo zasule, piše Dnevnik.hr.

Po besedah ​​​​očividcev je luknja na cesti nastala zardi počene cevi. Čeprav so bila popravila opravljena že prej, je na delu poti znova nastala luknja.

Dečku, ki je s preostalimi učenci šel peš v šolo, je zdrsnilo, in kot je povedale očividec, je z glavo naprej padel v globoko luknjo.

"Otroke sem slišal klicati 'Borna, Borna', a fantka ni bilo več. Še trenutek prej je bil tam," je povedal eden od moških, ki je z bližnje klopi videl, kaj se je zgodilo. Nemudoma je pritekel na cesto in 11-letnika potegnil iz luknje.

Utrpel poškodbe glave in noge

Šolarja so nato z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, utrpel je poškodbe glave in noge. Resnost njegovih poškodb še ni znana.

Na kraj dogodka so prispeli tudi gasilci, ki so poskušali iz luknje izvleči predmete, ki jih je fant izgubil med padcem, vendar jim to zaradi globine in ozkega prostora ni uspelo. Po njihovih besedah ​​je bil pod poškodovano cevjo dodaten prostor, dolg približno meter in pol, zaradi česar do predmetov ni bilo mogoče priti.

Takoj po nesreči sta se na ulici pojavila bager in tovornjak ter začela luknjo zasipavati.