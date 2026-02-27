Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 2. 2026,
8.50

blago ljudje potniki letalski promet brexit prost pretok Španija Gibraltar

Petek, 27. 2. 2026, 8.50

Na meji med Gibraltarjem in Španijo kmalu prost prehod

Na. R., STA

Gibraltar | Strani sta dogovor dosegli junija lani po letih zahtevnih pogajanj. Ta so sledila napetostim med Londonom in Brusljem po referendumu o brexitu leta 2016 in poznejšem izstopu Velike Britanije iz EU. | Foto Guliverimage

Strani sta dogovor dosegli junija lani po letih zahtevnih pogajanj. Ta so sledila napetostim med Londonom in Brusljem po referendumu o brexitu leta 2016 in poznejšem izstopu Velike Britanije iz EU.

Foto: Guliverimage

Evropska komisija je v četrtek objavila osnutek sporazuma, s katerim sta se EU in Velika Britanija dogovorili o prostem pretoku ljudi in blaga med Španijo in Gibraltarjem, ki je pod britansko suverenostjo. V skladu z junija lani doseženim dogovorom bo Gibraltar ostal britanski, a bodo lahko ljudje prosto potovali čez kopensko mejo s Španijo.

Komisija je skupaj z britansko vlado v četrtek objavila več kot tisoč strani dolg končni osnutek pogodbe po brexitu, ki opredeljuje prihodnje odnose Gibraltarja z EU skoraj desetletje po tem, ko je glasovanje o izstopu Velike Britanije status tega britanskega čezmorskega ozemlja postavilo pod vprašaj.

Pogodbo bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvidoma podpisali prihodnji mesec, začasno pa bo začela veljati 10. aprila.

Jose Manuel Albares | Foto: Reuters Jose Manuel Albares Foto: Reuters Sporazum predvideva odpravo vseh fizičnih ovir in kontrol na kopenski meji med Gibraltarjem in Španijo. Vključuje tudi načrte za tesnejšo integracijo ozemlja s schengenskim območjem in enotnim trgom EU, pri čemer na zahtevo Londona v celoti varuje britansko suverenost nad Gibraltarjem, ki ima približno 34 tisoč prebivalcev. V skladu z dogovorom na špansko-gibraltarski meji ne bo več rutinskih kontrol osebnih dokumentov in s tem dolgih čakalnih vrst za približno 15 tisoč čezmejnih delavcev, ki jo vsak dan prečkajo. Po besedah španskega zunanjega ministra Joseja Manuela Albaresa bo s tem "izginil zadnji zid v celinski Evropi".

Na letališčih kontrole ostajajo

Potniki, ki bodo prispeli po zraku, pa bodo na letališču v Gibraltarju še naprej podvrženi kontroli, ki jo bodo izvajali tako gibraltarski kot španski uradniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gibraltar leži na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka. Pod britansko suverenostjo je od leta 1713, a si ga Španija vedno znova lasti zase. Ima izjemno velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Atlantik in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko.

Na referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU se je več kot 95 odstotkov prebivalcev Gibraltarja izreklo za obstanek v Uniji.

