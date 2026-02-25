Slovenska odbojka bo v letošnjem letu znova skozi velika vrata vstopila na največjo svetovno sceno. Dvorana Stožice bo konec junija prizorišče turnirja v elitni ligi narodov. "Slovenska odbojka je še vedno v stiku s svetovnim vrhom," je o pomembnem turnirju dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca.

Turnir je pomemben tudi z vidika olimpijskih ambicij. "Naša pot na olimpijske igre Los Angeles 2028, ki so naš primarni cilj, se je začela zadnji dan prejšnjih iger v Parizu," je povedal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

"Za naše olimpijske sanje šteje vsaka tekma, vsaka točka in tudi s tem razlogom je vsak turnir, ki ga gostimo v Sloveniji, še toliko pomembnejši." Foto: Ana Kovač "V to nas sili sistem kvalifikacij v odbojki. Za naše olimpijske sanje šteje vsaka tekma, vsaka točka in tudi s tem razlogom je vsak turnir, ki ga gostimo v Sloveniji, še toliko pomembnejši. Z domačim turnirjem našim fantom omogočimo nastop pred domačimi navijači. 'Liga narodov' sama po sebi je neposredno povezana s svetovno lestvico in tudi olimpijskimi ambicijami," je pomembnost turnirja v Sloveniji še enkrat bolj izpostavil Humerca in ga umestil v olimpijski kontekst.

Trenutno je Slovenija na šestem mestu svetovne lestvice pri moških. "To pomeni, da ta turnir ni zgolj organizacijski projekt, ampak tudi izjemno pomemben dogodek, upoštevajoč športni del."

V Stožice prihaja odbojkarska elita

Liga narodov, ki poteka pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), bo potekala šestič. Uvodni nastopi Slovence tokrat čakajo od 10. do 14. junija v Linjiju na Kitajskem najprej proti gostiteljem, nato bodo njihovi tekmeci aktualni zmagovalci lige Poljaki, pa Kuba in Japonska.

Drugi turnir bo v Ljubljani. Slovence pred domačim občinstvom najprej čaka Kanada (24. junij), 25. junija jih čaka dvoboj z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, v soboto, 27. junija, pa še obračun s tretjo reprezentanco sveta, Brazilijo. Zadnji nasprotniki izbrancev selektorja Fabia Solija bodo aktualni svetovni prvaki Italijani, s katerimi se bodo udarili v nedeljo, 28. junija.

Zadnji turnir rednega dela se bo za slovenske odbojkarje odvijal med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tekmeci bodo Nemci, Iranci, Turki in Srbi.

Zaključni turnir bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem, tja se bo uvrstilo najboljših osem reprezentanc. Slovenija je v dosedanjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

"Najmočnejši turnir, ki je bil kadarkoli doslej v Sloveniji"

Tine Urnaut: Upamo, da bo dvorana še bolj nabita polna, kot je bila do zdaj. Foto: Volleyball World Pri odbojkarski zvezi so zelo zadovoljni, da so dobili želeni junijski termin tekmovanja, ki je precej ugodnejši kot julijski, in se zato nadejajo dobrega obiska. "Gre za najmočnejši turnir, ki je bil kadarkoli doslej v Sloveniji, vsaj kar se tiče kakovosti nastopajočih ekip," je bil zadovoljen Humerca.

"Globalno liga narodov doseže 1,7 milijarde gledalcev v 80 državah, kar pomeni, da turnir Sloveniji prinaša izjemno mednarodno izpostavljenost," je podčrtal Humerca pred ponedeljkovim začetkom prodaje vstopnic.

"Upamo, da bo dvorana še bolj nabita polna, kot je bila do zdaj. Mi bomo potem naredili vse, kar je v naših močeh, da igramo najboljšo možno odbojko in priborimo čim več zmag na domačem turnirju," je navijačem obljubil Tine Urnaut.

Tonček Štern: V prejšnjih letih vemo, da so bile Stožice skoraj vedno razprodane in mi smo res nenormalno uživali. Foto: Volleyball World "Igralo se bo hitro, moderno odbojko, kdorkoli bo stopil na igrišče, ne glede na postavo, bo moral dati vse od sebe že od začetka priprav. Mislim, da je cilj za to reprezentanco vedno visok, sami si želimo vsakič, ko stopimo na igrišče, dati maksimum. Pred domačo publiko je res nekaj fenomenalnega igrati in upam, da se bo še enkrat ustvarila takšna atmosfera, kot se je na najboljših tekmah, ker potem je res mogoče vsakega premagati," je povedal Urnaut.

"V prejšnjih letih vemo, da so bile Stožice skoraj vedno razprodane in mi smo res nenormalno uživali. Mislim, da smo tudi zadovoljili publiko. Tudi letos mislim, da bodo vsi navijači, ki bodo prišli, upam, da v čim večjem številu, prišli na svoj račun, mi pa bomo dali vse od sebe, pustili kri na igrišču. Upam, da bo čim več zmag ostalo tukaj," pa je kolega dopolnil Tonček Štern.

