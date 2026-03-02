Kopitar in kralji na prvem preizkusu z novim trenerjem

Vodstvo hokejske ekipe Los Angeles Kings je včeraj javnost obvestilo o menjavi glavnega trenerja. Po dveh letih so se za sodelovanje zahvalili Jimu Hillerju, na trenersko klop kraljev pa se je zdaj usedel DJ Smith, ki bo ognjeni krst v novi vlogi doživel v noči na torek po slovenskem času, ko Anže Kopitar in druščina na domačem ledu pričakujejo najboljšo ekipo lige NHL ta hip, Colorado Avalanche.

LA Kings so se po neprepričljivih predstavah v sezoni odločili za šok terapijo in odpustili trenerja Jima Hillerja, ki je ekipo prevzel februarja 2024, ko je zamenjal Todda McLellana. Do konca sezone bo kralje vodil DJ Smith, je včeraj v izjavi za javnost sporočil generalni menedžer franšize Ken Holland.

Novega trenerja čaka ognjeni krst že v noči na torek po slovenskem času, ko v LA prihaja najmočnejša ekipa lige Colorado Avalanche.

Kralji so z 62 osvojenimi točkami na lestvici zahodne konference poravnani z Nashvillom, za osmim mestom, ki še zadnje vodi neposredno v končnico, pa zaostajajo tri točke.

Liga NHL, 2. marec

Lestvice

Preberite še: