... leta 2023 je slovenski smučarski skakalec Timi Zajc na domačem svetovnem prvenstvu v Planici na veliki napravi postal svetovni prvak. To je bila četrta zlata kolajna za Slovenijo v zgodovini nordijskih SP ter drugo odličje na tem prvenstvu. Srebro je osvojil Japonec Rjoju Kobajaši, bron pa Poljak Dawid Kubacki.

"Zaenkrat se mi kaj dosti ne plete po glavi. Bolje si vsega skupaj ne bi mogel predstavljati. Vsi skoki na veliki skakalnici so bili za v knjigo. Danes je moj dan in tako ga bom tudi živel," je po naslovu svetovnega prvaka dejal Zajca

… leta 2000 je nogometaš z največ nastopi za nemško reprezentanco, Lothar Matthäus, v dresu münchenskega Bayerna proti Stuttgartu odigral zadnjo tekmo v Bundesligi. V celotni karieri je Matthäus v najvišji nemški ligi odigral 464 prvenstvenih in 59 pokalnih tekem, sploh vseh poklicnih klubskih nastopov v raznih tekmovanjih pa se je nabralo 778.

Če temu prištejemo še 150 iger za A-reprezentanco, štiri za B-moštvo in 15 za mladince, je Lothar Matthäus v celoti odigral kar 947 uradnih nogometnih tekem.

Zgodilo se je še ...

Leta 1964 je v Singapurju na prijateljski tekmi proti domači reprezentanci pri zmagi s 3:1 prvič za Japonsko nastopil Kunishige Kamamoto, s 55 goli na 61 nastopih drugi najboljši strelec v zgodovini japonske reprezentance. Že na prvi tekmi se je vpisal med strelce.

Leta 1968 je Jean Beliveau postal drugi hokejist v ligi NHL, ki mu je uspelo doseči tisoč točk.

Leta 1989 je Portugalska v Riadu v finalu svetovnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Nigerijo z 2:0.

Leta 1993 je na tekmi proti Boliviji v Asuncionu (1:0) prvič za reprezentanco zaigral Celso Rafael Ayala, s 85 tekmami in šestimi goli tretji na večni lestvici števila tekem v reprezentanci Paragvaja.

Leta 2005 je po srčni operaciji v bolnišnici belgijskega mesta Aalst, star 77 let, umrl Rinus Michels, nekdanji nizozemski nogometaš in kasnejši proslavljeni klubski in reprezentančni trener. Pripisujejo mu zasluge za izum tako imenovanega totalnega nogometa v 70. letih, ko je z amsterdamskim Ajaxom osvojil tri zaporedne evropske naslove, izbrano vrsto Nizozemske pa pripeljal do finala svetovnega prvenstva v Münchnu 1974. Z njo je leta 1988 v Nemčiji osvojil tudi naslov evropskih nogometnih prvakov.

Leta 2018 slovenski deskar Tim Mastnak na paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v Kayseriju dosegel do takrat uspeh kariere, potem ko je v malem finalu premagal kolega Roka Marguča in zasedel tretje mesto. Pred tem je bil najvišje na četrtem mestu.



Leta 2019 je slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) sezono serije MXGP v patagonijskem Neuquenu na VN Argentine odprl z drugim mestom.

Leta 2021 je takrat 17-letna slovenska biatlonka Lena Repinc po osvojeni zlati kolajni na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v šprintu postala še svetovna prvakinja v zasledovanju. Blizu stopničk je bil tudi Jaša Zidar, ki je po desetem mestu v šprintu zasledovanje končal na četrtem mestu.

Leta 2021 je slovenska smučarska skakalka Nika Križnar na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na veliki skakalnici osvojila bronasto odličje. Zlata je postala Norvežanka Maren Lundby, srebrna Japonka Sara Takanaši. Zlata s srednje naprave Ema Klinec je osvojila šesto mesto.

Leta 2022 je bil v Drammnu na Norveškem na sporedu šprint v teku na smučeh, na katerem se je na tretje mesto zavihtela Anamarija Lampič. Za Slovenko so bile to že četrte stopničke v tisti sezoni.

Leta 2022 sta se slovenski smučarski skakalki Nika Križnar in Urša Bogataj zavihteli na oder za zmagovalke na tekmi svetovnega pokala v Lillehammerju in turneji Raw Air. Zmage se je veselila Avstrijka Marita Kramer, ki je za točko prehitela Niko Križnar, tretje mesto pa je osvojila Urša Bogataj.

Leta 2022 je Slovenija na mladinskem nordijskem svetovnem prvenstvu spet dočakala dvojno slovensko skakalno zmago pri dekletih. Svetovna prvakinja je postala takrat 16-letna Nika Prevc, srebrna pa leto mlajša Taja Bodlaj.

Leta 2024 je avstrijski smučarski skakalec Jan Hörl zmagal na posamični tekmi za svetovni pokal v finskem Lahtiju, tik za njim pa je končal upokojeni Peter Prevc. To so bile prve stopničke Prevca na tem prizorišču.

Rodili so se ...

1936 nekdanji dirkač formule 1 Jim Clark

1943 nekdanji brazilski nogometaš Dada Maravilha

1953 nekdanji brazilski nogometaš Zico

1953 nekdanji irski nogometaš Brian Kerr

1956 nekdanji poljski nogometaš Zbigniew Boniek

1961 slovenski nogometni trener Stane Bevc

1965 nekdanji srbski nogometaš Dragan Stojković - Piksi

1967 nekdanji izraelski nogometaš Ofer Mizhari

1968 nekdanji švicarski nogometaš Jörg Stiel

1974 nekdanji avstrijski alpski smučar in slovenski reprezentant Josef Strobl

1975 nekdanji slovenski nogometaš Črtomir Gojkovič

1975 nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Žiberna

1976 nekdanji belgijski nogometaš Joos Valgearen

1976 nekdanji slovenski odbojkar Matija Pleško

1984 slovenski nogometaš Damjan Frajdl

1985 nekdanji slovenski nogometaš Darko Topić

1986 turški nogometaš Mehmet Topal

1987 slovenski nogometaš Rok Štraus

1989 slovenski igralec futsala Rok Mordej

1992 slovenski nogometaš Ažbe Jug

1993 ameriški igralec ameriškega nogometa Michael Thomas

1993 nemški nogometaš Antonio Rüdiger

1995 italijanski nogometaš Bryan Cristante

1995 slovenski rokometaš Januš Lapajne

1997 brazilski nogometaš David Neres

1998 ameriški košarkar Jayson Tatum

2000 slovenski nogometaš Žan Kolmanič