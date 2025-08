Iz HK Olimpija Ljubljana so sporočili, da bo njihov dres v prihodnji sezoni nosil tudi v Veliki Britaniji rojeni branilec Nathanael Halbert, ki je odraščal v Kanadi, kjer je igral v mladinskih ligah in na univerzitetni ravni. 29-letnik je nazadnje igral v slovaški Extraligi, za Zvolen.

Ljubljansko moštvo je v ponedeljek začelo uradno priprave na novo sezono. Z zmaji bi moral biti na ledu tudi branilec Shawn Lalonde, a je vodstvo kluba dejalo, da Kanadčan v Ljubljano ni pripotoval. Direktor Anže Ulčar je dodal, da naj bi bilo o morebitnih kadrovskih spremembah več jasnega kmalu.

Danes so iz kluba sporočili, da so se za sodelovanje dogovorili z branilcem Nathanaelom Halbertom. Ta se je rodil v Veliki Britaniji, odraščal pa je v Kanadi, kjer je večinoma igral v mladinskih ligah in na univerzitetni ravni. Študiral je ekonomijo na univerzi McGill, kjer je bil tudi pomočnik kapetana hokejske ekipe.

Po končanem študiju je sedem tekem odigral v severnoameriški AHL, nato pa se preselil v Evropo, kjer je igral za Coventry Blaze v britanski ligi EIHL. V sezoni 2023/24 je kot član Innsbrucka spoznal ligo ICE, v kateri bo zdaj igral za Olimpijo, preteklo sezono pa je na Slovaškem branil barve kluba HKM Zvolen.

29-letni branilec igra za britansko reprezentanco. Foto: Guliverimage

"Nate je vsestranski branilec, ki zna odigrati trdo in odločno pred svojim golom in v dvobojih nasploh. Je odgovoren igralec, ki se v napadalne akcije vključuje, ko je to primerno, takrat pa je v tem učinkovit. Odlikujeta ga konstantnost v igri in velika predanost vlogi," je prihod 29-letnika v Ljubljano komentiral Ulčar.

183 centimetrov visoki branilec je v lanski sezoni za Zvolen v rednem delu odigral 46 tekem, na katerih je soigralce zaposlil s 25 asistencami, dodal pa še dva gola. V končnici – obstali so v polfinalu – je na 16 tekmah vpisal tri gole in osem asistenc.

Spomladi je Veliki Britaniji pomagal na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, k vrnitvi med elito.