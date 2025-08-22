Rantanenu na Finskem grozi zaporna kazen zaradi izogibanja vojaškemu roku

Vsak finski moški, starejši od 18 let, mora služiti vojsko. Izjema niso številni športni zvezdniki, ki si služijo kruh v tujini oziroma čez lužo v ZDA in Kanadi. Rantanen, ki velja za enega najboljših finskih hokejistov, se lani ni pravočasno udeležil služenja vojaškega roka na Finskem. Tožilec je zato zahteval kazen v višini do 85.000 evrov.

Globo na Finskem izračunajo na podlagi dnevnega zaslužka. Tožilec je zahteval ekvivalent 10- do 15-dnevnega zaslužka, kar za navadnega delavca ne predstavlja velike vsote. A glede na Rantanenov zaslužek, ki je lani, ko je bil še član Colorado Avalanche zaslužil 9,25 milijona dolarjev (7,9 milijona evrov), postane kazen drastična in lahko znaša tudi 85.000 evrov.

Vojaška služba je na Finskem obvezna, vendar profesionalni športniki služijo skrajšano obdobje, nekaj mesecev, in celo hokejisti, ki igrajo v ligi NHL, morajo leteti v državo, da izpolnijo svoje obveznosti. To običajno storijo poleti, med tekmovalnim premorom. Rantanenov primer traja že več kot eno leto. V vojašnici bi se moral zglasiti 15. aprila 2024 do 16. ure, vendar se ni pojavil, kar je bilo zabeleženo kot kaznivo dejanje.

"Mikko je poslal pismo, v katerem je zahteval preložitev poletnega vojaškega usposabljanja zaradi tekoče sezone NHL. Zahteva je prispela z enodnevno zamudo in so jo odobrili. Poleti se je zglasil na služenju. Vendar tožilstvo ostaja pri zadevi. Vztrajajo in zahtevajo, da se Mikka kaznuje. Situacija je postala absurdna," je v intervjuju za časopis Ilta Sanomat pojasnil hokejistov agent Matti Huhtamäki. Po besedah tožilca je "nejavljanje na služenje vojaškega roka na Finskem kaznivo in je resen prekršek, brez olajševalnih okoliščin, zahteva za preložitev pa je bila vložena po preteku roka za zglasitev v vojašnici".

Rantanen se je Stars pridružil pred iztekom roka za menjavo v lanski sezoni. V 20 tekmah rednega dela sezone je za Dallas dosegel pet golov in 13 podaj, v 18 tekmah končnice pa devet golov in 13 podaj. Večino tekem končnice pred izpadom je vodil v ligi NHL po številu točk.

Bil je tudi eden prvih igralcev, ki so dobili povabilo v finsko zimsko olimpijsko reprezentanco za igre leta 2026 v Milanu. Nekdanji napadalec Stars Jere Lehtinen, ki je zdaj generalni direktor finske reprezentance, je za The News povedal, da kazen ne bo vplivala na Rantanenov status v olimpijski reprezentanci Finske naslednjo zimo.