Razpored državnega hokejskega prvenstva
Slovenski prvak bo znan že januarja
Hokejska zveza Slovenije (HZS) je določila razpored tekmovanja za državno prvenstvo v moški članski kategoriji v sezoni 2025/26, v katerem bo znova nastopalo le pet klubov. Tekmovanje bo sestavljeno iz I. dela, II. dela in finale. Prvak bo, za razliko od lani, ko je bil znan šele aprila, tokrat znan že januarja.
Pri HZS so pred dnevi v zapisali, da bodo v državnem članskem prvenstvu igrali 1. HK Olimpija LJ, 2. HDD Jesenice, 3. HK Triglav Kranj, 4. HK Slavija jr in 5. HDK Maribor.
Tekmovanje je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. V prvem delu slovenski klubi, ki ne nastopajo v ligi AHL ali IceHL, tekmujejo v dvokrožnem sistemu tekmovanja.
Prva ekipa po prvem delu se uvrsti v drugi del tekmovanja, kjer po dvokrožnem sistemu igra z ekipama, ki nastopata v AHL (HDD Jesenice) ali IceHL (HK Olimpija).
Jeseničani in Ljubljančani so zadnji finale končali 26. aprila.
Prvi dve ekipi po drugem delu se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu. Finale se igra na tri zmage.
Če je v preteklosti bilo tako, da je bil finale na sporedu po koncu mednarodnih sezon, kar je lahko pripeljalo do čakanja - lani so na Jeseničane, ki so igrali v finalu Alpske lige, čakali pri Olimpiji -, bo tokrat finale izveden že januarja.
Prvak bo, glede na zapisane termine HZS, znan najpozneje 21. januarja.
RAZPORED PRVEGA DELA TEKMOVANJA
Sobota, 13. september 2025
HDK Maribor - HK Triglav Kranj
Sobota, 20. september 2025
HK Slavija jr - HK Triglav Kranj
Sobota, 27. september 2025
HK Triglav Kranj - HDK Maribor
Torek, 7. oktober 2025
HK Slavija jr - HDK Maribor
Sobota, 11. oktober 2025
HDK Maribor - HK Slavija jr
Sreda, 15. oktober 2025
HK Triglav Kranj - HK Slavija jr
RAZPORED DRUGEGA DELA TEKMOVANJA
Torek, 23. september 2025
HDD Jesenice - HK Olimpija
Torek, 30. september 2025
HK Olimpija - HDD Jesenice
Sreda, 22. oktober 2025
HK Olimpija LJ - 1. po I. delu
Torek, 28. oktober 2025
HDD Jesenice - 1. po I. delu
Torek, 18. november 2025
1. po I. delu - HK Olimpija
Torek, 02. december 2025
1. po I. delu - HDD Jesenice
RAZPORED FINALA
Torek, 13. januar 2026
1. po II. delu - 2. po II. delu
Četrtek, 15. januar 2026
2. po II. delu - 1. po II. delu
Sobota, 17. januar 2026
1. po II. delu - 2. po II. delu
Ponedeljek, 19. januar 2026
2. po II. delu - 1. po II. delu
Sreda, 21. januar 2026
1. po II. delu - 2. po II. delu