TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Pe. M.

Torek,
19. 8. 2025,
13.59

Osveženo pred

10 minut

hokej HDD Jesenice HK Olimpija Ljubljana hokejsko državno prvenstvo

Torek, 19. 8. 2025, 13.59

10 minut

Razpored državnega hokejskega prvenstva

Slovenski prvak bo znan že januarja

Avtor:
Pe. M.

finale DP HK Olimpija HDD Sij Jesenice | Naslov prvaka bodo branili hokejisti HK Olimpija Ljubljana. | Foto Aleš Fevžer

Naslov prvaka bodo branili hokejisti HK Olimpija Ljubljana.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejska zveza Slovenije (HZS) je določila razpored tekmovanja za državno prvenstvo v moški članski kategoriji v sezoni 2025/26, v katerem bo znova nastopalo le pet klubov. Tekmovanje bo sestavljeno iz I. dela, II. dela in finale. Prvak bo, za razliko od lani, ko je bil znan šele aprila, tokrat znan že januarja.

Pri HZS so pred dnevi v zapisali, da bodo v državnem članskem prvenstvu igrali 1. HK Olimpija LJ, 2. HDD Jesenice, 3. HK Triglav Kranj, 4. HK Slavija jr in 5. HDK Maribor.

Tekmovanje je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. V prvem delu slovenski klubi, ki ne nastopajo v ligi AHL ali IceHL, tekmujejo v dvokrožnem sistemu tekmovanja.

Prva ekipa po prvem delu se uvrsti v drugi del tekmovanja, kjer po dvokrožnem sistemu igra z ekipama, ki nastopata v AHL (HDD Jesenice) ali IceHL (HK Olimpija).

Jeseničani in Ljubljančani so zadnji finale končali 26. aprila. | Foto: Grega Valančič Jeseničani in Ljubljančani so zadnji finale končali 26. aprila. Foto: Grega Valančič

Prvi dve ekipi po drugem delu se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu. Finale se igra na tri zmage.

Če je v preteklosti bilo tako, da je bil finale na sporedu po koncu mednarodnih sezon, kar je lahko pripeljalo do čakanja - lani so na Jeseničane, ki so igrali v finalu Alpske lige, čakali pri Olimpiji -, bo tokrat finale izveden že januarja. 

Prvak bo, glede na zapisane termine HZS, znan najpozneje 21. januarja.

RAZPORED PRVEGA DELA TEKMOVANJA

Sobota, 13. september 2025
HDK Maribor - HK Triglav Kranj 

Sobota, 20. september 2025
HK Slavija jr - HK Triglav Kranj 

Sobota, 27. september 2025
HK Triglav Kranj  - HDK Maribor 

Torek, 7. oktober 2025
HK Slavija jr - HDK Maribor 

Sobota, 11. oktober 2025
HDK Maribor - HK Slavija jr 

Sreda, 15. oktober 2025
HK Triglav Kranj  - HK Slavija jr 

RAZPORED DRUGEGA DELA TEKMOVANJA

Torek, 23. september 2025
HDD Jesenice - HK Olimpija 

Torek, 30. september 2025
HK Olimpija - HDD Jesenice 

Sreda, 22. oktober 2025
HK Olimpija LJ - 1. po I. delu 

Torek, 28. oktober 2025
HDD Jesenice - 1. po I. delu 

Torek, 18. november 2025
1. po I. delu - HK Olimpija 

Torek, 02. december 2025
1. po I. delu - HDD Jesenice

RAZPORED FINALA

Torek, 13. januar 2026
1. po II. delu - 2. po II. delu

Četrtek, 15. januar 2026
2. po II. delu - 1. po II. delu

Sobota, 17. januar 2026 
1. po II. delu  - 2. po II. delu

Ponedeljek, 19. januar 2026
2. po II. delu -  1. po II. delu

Sreda, 21. januar 2026
1. po II. delu -  2. po II. delu 
 

hokej HDD Jesenice HK Olimpija Ljubljana hokejsko državno prvenstvo
