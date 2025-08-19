Hokejska zveza Slovenije (HZS) je določila razpored tekmovanja za državno prvenstvo v moški članski kategoriji v sezoni 2025/26, v katerem bo znova nastopalo le pet klubov. Tekmovanje bo sestavljeno iz I. dela, II. dela in finale. Prvak bo, za razliko od lani, ko je bil znan šele aprila, tokrat znan že januarja.

Pri HZS so pred dnevi v zapisali, da bodo v državnem članskem prvenstvu igrali 1. HK Olimpija LJ, 2. HDD Jesenice, 3. HK Triglav Kranj, 4. HK Slavija jr in 5. HDK Maribor.

Tekmovanje je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. V prvem delu slovenski klubi, ki ne nastopajo v ligi AHL ali IceHL, tekmujejo v dvokrožnem sistemu tekmovanja.

Prva ekipa po prvem delu se uvrsti v drugi del tekmovanja, kjer po dvokrožnem sistemu igra z ekipama, ki nastopata v AHL (HDD Jesenice) ali IceHL (HK Olimpija).

Jeseničani in Ljubljančani so zadnji finale končali 26. aprila. Foto: Grega Valančič

Prvi dve ekipi po drugem delu se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu. Finale se igra na tri zmage.

Če je v preteklosti bilo tako, da je bil finale na sporedu po koncu mednarodnih sezon, kar je lahko pripeljalo do čakanja - lani so na Jeseničane, ki so igrali v finalu Alpske lige, čakali pri Olimpiji -, bo tokrat finale izveden že januarja.

Prvak bo, glede na zapisane termine HZS, znan najpozneje 21. januarja.