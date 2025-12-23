Je računalnik tipa vse-v-enem (All-in-One) pravi za vas?

V večni dilemi o izbiri prenosnega ali namiznega računalnika je tretja možnost pogosto spregledana. Toda računalniki vse-v-enem, ki jih spremlja angleška kratica AiO (All-in-One), imajo vrsto adutov. Prvi so kompaktne zunanje mere, saj ne zavzemajo veliko prostora. Drugi, za marsikoga še pomembnejši adut: ni se treba ukvarjati z mnogimi kabli. Lični in urejeni so še posebej privlačna možnost za poslovne uporabnike, zato se bomo tokrat osredotočili na računalnike AiO, ki so namenjeni tej ciljni skupini. Gre za serijo ASUS ExpertCenter P400 AiO, ki obsega dva modela, manjši P440 in večji P470.

Podobnosti in razlike

Oba omenjena računalnika krasi enak dizajn in že na prvi pogled je opazno, da imata zelo tanke robove zaslona, zato delujeta moderno in elegantno. Zanimiv je zlasti mehanizem za umik kamere, ki je nevidna, ko je ne uporabljate, vendar je hipno na voljo, kadar jo potrebujete. Zahvaljujoč tej inovativni rešitvi je tudi zgornji rob zaslona neverjetno tanek, saj se prav tu običajno sklepa kompromis med dizajnom in funkcionalnostjo, ampak ne pri napravah ASUS.

Razlike med obema računalnikoma vse-v-enem so posledično majhne in se nanašajo predvsem na velikost zaslona. ExpertCenter P440 AiO ima vgrajen 24-palčni zaslon, medtem ko ima P470 nekoliko večji 27-palčni zaslon, zato je bolj primeren za uporabnike, ki potrebujejo večjo delovno površino. Oba zaslona se pohvalita s frekvenco osveževanja slike do sto hercev in imata vgrajeno prevleko proti bleščanju slike, ki tudi zmanjšuje odboje okoliške svetlobe, kar znatno olajša delo v pisarniškem okolju. Da bi zadovoljil potrebe čim večjega števila uporabnikov, ASUS oba modela ponuja tudi v različicah z zaslonom na dotik, ki se od klasičnih razlikuje po nekoliko nižji frekvenci osveževanja slike – 75 hercev.

Računalnika ExpertCenter P400 All-in-One sta na voljo v dveh barvah – beli ali črni.

Foto: ASUS

Dobro znano okolje

Glede na to, da sta namenjena predvsem poslovnim uporabnikom, ni presenetljivo, da je bil za operacijski sistem izbran Windows 11 Pro. Gonilna sila računalnikov P400 so procesorji Intel Core, vgrajeni pa imajo dve pomnilniški reži, zato so na voljo v različnih strojnih konfiguracijah. Poseben poudarek je na varnosti, celotna paleta funkcij za zaščito programske in strojne opreme pa je vključena v rešitvi ASUS ExpertGuardian.

Tu je še ASUS AI ExpertMeet – programska oprema, ki znatno izboljša in olajša delo, zlasti ko gre za spletna srečanja in sestanke. Najbolj zanimiva možnost je sposobnost pretvarjanja govora v besedilo in samodejno ustvarjanje zapis(ni)kov sestankov. Ponuja tudi možnost ustvarjanja podnapisov med srečanji, da je lažje razumeti sogovornika.

Foto: ASUS

Zanesljivo delovanje

Vsi računalniki ASUS AiO iz serije ExpertCenter P400 imajo certifikat trpežnosti po standardih ameriške vojske MIL-STD 810H. Da bi ga prejeli, so morali prestati vrsto strogih testov, ki vsi po vrsti govorijo o izjemni zanesljivosti delovanja. Dodaten dokaz glede visoke kakovosti je dejstvo, da ASUS za računalnike ExpertCenter AiO ponuja triletno garancijo. Poslovni uporabniki bodo še posebej zadovoljni s storitvijo ASUS Next Business Day On-site Service (NBD OSS). Če pride do težav z delovanjem računalnika, jih bo servisni tehnik čim prej odpravil, po potrebi pa pride tudi na lokacijo uporabnika, tako da ni izgube časa zaradi pošiljanja naprave v servisni center.

Foto: ASUS

Odlična oprema

Čeprav sta zelo kompaktna, računalnika premoreta številne priključke. Poleg računalnika vse-v-enem uporabniki dobijo še komplet z brezžično miško in tipkovnico v ujemajoči barvi. Vgrajeni zvočniki jakosti 5W zadoščajo ne le za poslovno rabo, ampak omogočajo tudi uživanje v glasbi in filmih.

Več o računalnikih ASUS, ki so namenjeni poslovnim uporabnikom, lahko izveste TUKAJ

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS GLOBAL PTE. LTD