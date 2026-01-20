Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
20. 1. 2026,
6.15

Osveženo pred

6 minut

Pred preiskovalno komisijo DZ o kanalu C0 minister Novak

Avtorji:
St. M., STA

Doslej je komisija zaslišala več kot 50 prič in bi morala junija lani sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je tedaj povedala, da je treba na podlagi dokumentov, ki so jih zbrali med dosedanjimi zaslišanji, gradnjo kanala nemudoma ustaviti.

Foto: STA

Doslej je komisija zaslišala več kot 50 prič in bi morala junija lani sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je tedaj povedala, da je treba na podlagi dokumentov, ki so jih zbrali med dosedanjimi zaslišanji, gradnjo kanala nemudoma ustaviti.

Foto: STA

Člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 bodo danes nadaljevali zaslišanja. Pričakujejo ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in državno sekretarko na ministrstvu za okolje Tino Sršen. Premier Robert Golob se je zaradi vnaprej potrjenih službenih obveznosti opravičil.

Komisija od leta 2023 ugotavlja politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Doslej je zaslišala več kot 50 prič in bi morala junija lani sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani komisije iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je tedaj povedala, da je treba na podlagi dokumentov, ki so jih zbrali med dosedanjimi zaslišanji, gradnjo kanala nemudoma ustaviti.

