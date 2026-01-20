Trump: Evropa ne bo pretirano nasprotovala nakupu Grenlandije

Evropski poslanci bodo danes razpravljali o težnjah ZDA po prevzemu Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja, ki sicer ni del Unije. V okviru plenarnega zasedanja, ki se je začelo v ponedeljek, bodo med drugim govorili tudi o nasilnem zatiranju protestov v Iranu in razmerah v Venezueli.

Evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriškemu nakupu Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja, je v ponedeljek izjavil predsednik ZDA Donald Trump, ki je v zadnjem času večkrat izrazil željo po priključitvi tega arktičnega otoka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mislim, da ne bodo preveč nasprotovali. Moramo jo imeti. To morajo storiti," je Trump odgovoril na novinarsko vprašanje, kaj namerava povedati evropskim voditeljem, ki nasprotujejo njegovim načrtom glede Grenlandije.

Foto: Reuters Ameriški predsednik je od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok zlepa ali zgrda ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

V soboto je osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, celo zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov, dokler ZDA ne bodo kupile arktičnega otoka.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je medtem v ponedeljek v Davosu, kjer poteka Svetovni gospodarski forum, sestala z delegacijo ameriškega kongresa in ji poudarila, da je treba spoštovati suverenost Grenlandije in Danske.

"To je izredno pomembno za naše čezatlantske odnose. Hkrati je Evropska unija še naprej pripravljena tesno sodelovati z ZDA, Natom in drugimi zavezniki v sodelovanju z Dansko, da bi napredovali v naših skupnih varnostnih interesih," je po srečanju na omrežju X zapisala von der Leyen.

Dodala je, da so razpravljali tudi o prizadevanjih za mir v Ukrajini in gospodarskem sodelovanju.

V zadnjih dneh so se še zaostrile napetost zaradi vse izrazitejših teženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa po priključitvi Grenlandije, kar utemeljuje z varnostnimi interesi in domnevnimi grožnjami Rusije in Kitajske. V soboto je Trump osmim evropskim državam, ki so kot prve napotile manjše število vojakov na Grenlandijo, zagrozil s postopno uvedbo carin v višini do 25 odstotkov.

Evropski parlament bi lahko glede na izjave vodij več političnih skupin v odziv na to začasno ustavil izvajanje julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA oz. preložil konec januarja predvideno odločanje pristojnega odbora o predlogu za odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA.

Več držav članic EU, tudi Slovenija, poudarja, da so odločitve o statusu arktičnega otoka v izključni pristojnosti Danske in Grenlandije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je poudarila, da lahko Grenlandija računa na politično, gospodarsko in finančno podporo unije.

Poslanci bodo danes razpravljali tudi o nasilnem zatiranju protestov v Iranu, o s tem povezani resoluciji pa bodo glasovali v četrtek.

Na dnevnem redu imajo še razpravo o razmerah v Venezueli po ameriški vojaški operaciji 3. januarja in o nujnosti zagotovitve mirnega demokratičnega prehoda.

Razpravljali bodo tudi o prednostnih nalogah ciprskega predsedstva Sveta EU ter o globokih ponaredkih, ustvarjenih z umetno inteligenco, na družbenih omrežjih.