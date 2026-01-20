Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ukrajina Rusija Evropa Evropska unija Francis Fukuyama Donald Trump Grenlandija

Trumpov naskok na Grenlandijo: Američan ima sporočilo tudi za Slovence

Velika večina Grenlandcev nasprotuje ameriškemu prevzemu, a se Donald Trump za to ne zmeni. Na fotografiji: protest Grenlandcev v grenlandski prestolnici Nuuk proti Trumpovemu ekspanzionizmu.

Velika večina Grenlandcev nasprotuje ameriškemu prevzemu, a se Donald Trump za to ne zmeni. Na fotografiji: protest Grenlandcev v grenlandski prestolnici Nuuk proti Trumpovemu ekspanzionizmu.

Foto: Guliverimage

"Kot Američan moram svojim številnim evropskim prijateljem povedati eno stvar: Ne popuščajte v tem spopadu. Do zdaj sta tako EU kot velike evropske sile poskušale Trumpa pomiriti s koncesijami, laskanjem, osebnimi darili in drugimi oblikami poklona. Ta strategija ni delovala in bi jo bilo treba takoj opustiti." Tako Evropejcem, ki jim Trump zaradi Grenlandije grozi z dodatnimi carinami, svetuje znani ameriški politilog Francis Fukuyama.

Že v svojem prvem mandatu je Donald Trump jasno povedal, da si želi pridobiti Grenlandijo, v svojem drugem mandatu pa so njegove zahteve še ostrejše. Ni mogoče popolnoma izključiti niti ameriškega vojaškega posega na tem otoku, ki mednarodnopravno pripada Danski.

Fukuyama: Trump prezira šibkost

Ameriški politilog japonskega rodu Francis Fukuyama, ki je po padcu Berlinskega zidu postal svetovno znan zaradi knjige Konec zgodovine, je za ameriški spletni medij Persuasion Evropejcem, torej tudi Slovencem, svetoval, naj ne popuščajo.

Fukuyama je prepričan, da je Trump v osnovi nasilnež, ki želi prevladovati nad vsemi okoli sebe. Poskusiti ga pomiriti s koncesijami je neumno početje: prezira šibkost in tiste, ki jo kažejo.

Evropska spravljiva politika do Trumpa je napačna strategija, je prepričan Fukuyama.

