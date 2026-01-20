Trumpov naskok na Grenlandijo: Američan ima sporočilo tudi za Slovence

"Kot Američan moram svojim številnim evropskim prijateljem povedati eno stvar: Ne popuščajte v tem spopadu. Do zdaj sta tako EU kot velike evropske sile poskušale Trumpa pomiriti s koncesijami, laskanjem, osebnimi darili in drugimi oblikami poklona. Ta strategija ni delovala in bi jo bilo treba takoj opustiti." Tako Evropejcem, ki jim Trump zaradi Grenlandije grozi z dodatnimi carinami, svetuje znani ameriški politilog Francis Fukuyama.

Že v svojem prvem mandatu je Donald Trump jasno povedal, da si želi pridobiti Grenlandijo, v svojem drugem mandatu pa so njegove zahteve še ostrejše. Ni mogoče popolnoma izključiti niti ameriškega vojaškega posega na tem otoku, ki mednarodnopravno pripada Danski.

Fukuyama: Trump prezira šibkost

Ameriški politilog japonskega rodu Francis Fukuyama, ki je po padcu Berlinskega zidu postal svetovno znan zaradi knjige Konec zgodovine, je za ameriški spletni medij Persuasion Evropejcem, torej tudi Slovencem, svetoval, naj ne popuščajo.

Fukuyama je prepričan, da je Trump v osnovi nasilnež, ki želi prevladovati nad vsemi okoli sebe. Poskusiti ga pomiriti s koncesijami je neumno početje: prezira šibkost in tiste, ki jo kažejo.

Škodljiv evropski kompromis z ZDA?

Lansko pomlad je EU z njim sklenila trgovinski sporazum, po katerem ima evropsko blago v ZDA 15-odstotno carino, medtem ko lahko Američani svoje blago v EU prodajajo brez carine.

"To je bila slaba odločitev. EU (ki je po številu prebivalstva in bogastva enakovredna Združenim državam) bi morala zavzeti skupno stališče in se maščevati," poudarja Fukuyama.

Bo Trump po Grenlandiji zahteval še več?

Ameriški politolog je prepričan tudi, da morebitni evropski odstop Grenlandije Trumpa ne bo pomiril. Čez nekaj časa bo zahteval od Evropejcev še več.

Argumenti, ki so jih Evropejci uporabili za upravičevanje spravljive politike, so, da so še vedno odvisni od ZDA glede varnosti in potrebujejo njihovo pomoč pri soočanju z Rusijo. Trdijo tudi, da ne želijo izzvati obojestransko uničujoče trgovinske vojne.

"ZDA so Ukrajino že pustile na cedilu"

A Fukuyama opozarja, da je Trumpova Amerika že jasno pokazala, da ne bo zanesljiva zaveznica, ko bo prišlo do težav. Ukrajino je tako že pustila na cedilu, v lani novembra objavljeni novi strategiji nacironalne varnosti pa je zapisala, da Evropa ni več prioriteta za ZDA.

"Evropejci bi morali imeti v mislih, da so se države, ki so se leta 2025 uprle Trumpovim grožnjam, vključno s Kitajsko, Indijo in Brazilijo, dobro odrezale in jim ni bilo treba podleči. Domača podpora njihovim voditeljem se je povečala, v primeru Kitajske pa so ZDA postale veliko bolj kooperativne," piše Fukuyama.

Se bo vse več držav uprlo Trumpu?

Fukuyama tudi poudarja, da ne smemo enačiti Trumpa in ZDA, ker je "večina Američanov razočarana in ogorčena nad njegovo politiko ter bo na prihajajočih vmesnih volitvah verjetno glasovala proti njemu in republikanski stranki".

Morda bo svet moral tvegati globalno recesijo, saj se bo vse več držav uprlo Trumpu in se maščevalo njegovi politiki. Toda ameriški politik, ki želi trgovino uporabiti kot orožje in jo uporabiti kot vzvod za ozemeljsko širitev, se mora naučiti boleče lekcije, še piše Fukuyama v Persuasion.