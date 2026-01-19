Predsednik vlade Robert Golob je prejel povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se pridruži Odboru za mir, je danes na omrežju X sporočila vlada. Viri blizu vlade so neuradno povedali, da premier sodelovanju v odboru ni naklonjen.

Kot so še povedali viri, bo vlada o tem predvidoma razpravljala v četrtek.

Vlada je pred tem na omrežju X v celoti objavila Trumpovo povabilo k sodelovanju v odboru. Ameriški predsednik je v pismu med drugim zapisal, da je Odbor za mir srce njegovega načrta za končanje konflikta v Gazi:

Premier dr. Golob je prejel povabilo ameriškega predsednika Donalda J. Trumpa k pridružitvi v t. i. “Board of peace”. pic.twitter.com/MJpR0JIqSu — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) January 19, 2026

Trumpov Odbor za mir namenjen reševanju kriz po svetu, ne samo Gazi

Novoustanovljeni Odbor za mir, ki ga bo vodil ameriški predsednik Donald Trump, ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne Gaze, temveč reševanju kriz po svetu, je razvidno iz osnutka ustanovne listine, ki ga je objavil izraelski časnik Times of Israel. Člani bodo morali plačati milijardo dolarjev, če bodo hoteli v njem ostati trajno.

Časnik je v nedeljo objavil osnutek ustanovne listine odbora, ki ga je Trump priložil vabilu več deset voditeljem po svetu, ki jih je povabil v mednarodni odbor, ki bo imel nadzor nad povojnim upravljanjem Gaze. Časnik pri tem izpostavlja dejstvo, da v njem ni omenjena Gaza, kar kaže na to, da ZDA želijo, da bi odbor sodeloval pri reševanju še drugih konfliktov po svetu.

Trinajst poglavij namreč kaže, da želi ameriška vlada močno razširiti mandat odbora onkraj njegove trenutne osredotočenosti na mir in obnovo Gaze. V osnutku piše, da je odbor "mednarodna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje stabilnosti, ponovno vzpostavitv zanesljivega in zakonitega upravljanja ter zagotavljanje trajnega miru na konfliktnih območjih ali območjih, ki jih konflikti ogrožajo".

Odbor lahko razpusti samo Trump

Piše tudi, da bo odbor deloval, dokler ga ne bo razpustil njegov predsednik, torej Trump. Kot najkrajši mandat za države članice navaja tri leta, ki se lahko podaljša. Za države, ki bodo v prvem letu delovanja v njegov proračun prispevale več kot milijardo ameriških dolarjev, pa triletna omejitev članstva ne bo veljala.

To je v nasprotju z mandatom, ki ga je odboru Varnostni svet Združenih narodov novembra lani za povojno obnovo Gaze omejil do konca leta 2027, torej manj kot dve leti.

Članice odbora so lahko samo tiste države, ki jih bo povabil predsednik odbora, torej Trump, z delom pa bo začel, ko bodo najmanj tri države ratificirale ustanovno listino odbora. Depozitor listine so ZDA. V odboru bodo predsedniki vlad ali držav.

Konkurenca ZN?

Kritiki opozarjajo, da bi lahko šlo za konkurenta Združenim narodom, ki jih je Trump večkrat kritiziral zaradi neučinkovitosti. Ta kritika se po poročanju nemške tiskovne agencije DPA odraža tudi v preambuli. V njej namreč piše, da trajen mir zahteva "pragmatično presojo, zdravorazumske rešitve in pogum za odmik od pristopov in institucij, ki so bile prepogosto neuspešne". Cilj je "bolj agilen in učinkovit mednarodni organ za gradnjo miru".

Odbor se bo sestajal najmanj enkrat na leto in bo odločitve sprejemal z večino glasov, v primeru neodločenega izida odloči glas predsednika. Vsaj enkrat na četrt leta se bo sestajal s svojim izvršnim odborom, ki mu bo lahko dajal navodila, ta pa mu bo poročal o delu.

Člane izvršnega odbora z dveletnim mandatom, ki se lahko podaljša, prav tako izbira Trump. Glede nalog odbora pa piše samo to, da bo izvajal pooblastila v skladu s poslanstvom Odbora za mir in da mu bo poročal o svojem delu.

Kdo vse bo v odboru in kdo je prejel vabilo

V petek so iz Bele hiše sporočili, da so ob Trumpu v Odboru za mir ameriški državni sekretar Marco Rubio, nekdanji britanski premier Tony Blair, ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, predsednik Svetovne banke Ajay Banga, milijarder in lastnik investicijskega sklada Apollo Global Management Marc Rowan ter Trumpov svetovalec Robert Gabriel.

Po do zdaj znanih podatkih je Trump vabila v odbor poslal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, egiptovskemu predsedniku Abdelu Fatahu al Sisiju, argentinskemu predsedniku Javierju Mileiju, albanskemu premierju Ediju Rami ter brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi.

Vabilo so prejeli tudi ciprski predsednik Nikos Kristodulides, jordanski kralj Abdulah II., italijanska premierka Giorgia Meloni, romunski predsednik Nicusor Dan, predsednik Paragvaja Santiago Pena, indijski premier Narendra Modi ter pakistanski premier Šehbaz Šarif, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vabilo je prejel tudi kanadski premier Mark Carney, ki ga namerava po poročanju kanadskih medijev sprejeti. Sprejel pa ga je že Trumpov zaveznik v EU, madžarski premier Viktor Orban. Na Facebooku je v nedeljo zapisal, da "kjer je Trump, je mir". "Madžarska prizadevanja za mir so priznana! Predsednik Trump me je povabil v Odbor za mir kot ustanovnega člana. Seveda smo sprejeli to čast," je zapisal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.

Vabljen tudi Putin

Da je od Trumpa vabilo v odbor prejel tudi Putin, pa je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da vabilo preučujejo in da želijo z Washingtonom razjasniti podrobnosti.

V petek so iz Bele hiše tudi sporočili, da bo bolgarski diplomat in nekdanji odposlanec ZN za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov visoki predstavnik za Gazo in da bo vodil izvršni odbor, ki bo neposredno vključen v nadzor nad povojno upravo Gaze.

Mladenov bo na terenu vez med Odborom za mir in palestinskim upravnim odborom (NCAG), ki bo nadziral obnovo javnih storitev in civilnih institucij ter stabilizacijo vsakdanjega življenja v Gazi. 15-članski tehnokratski organ se je minuli teden že sestal. Vodi ga nekdanji namestnik palestinskega ministra za načrtovanje Ali Šat, poročajo tuje tiskovne agencije.