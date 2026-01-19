"Kaj če Donald Trump z jedrskim orožjem napade Dansko?"

Ted Cruz, ameriški senator iz zvezne države Teksas, danes trdno podpira prizadevanja predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Združene države Amerike prevzele nadzor nad Grenlandijo, ozemljem Danske. Pred desetimi leti pa je Američane svaril, da v primeru izvolitve Trumpa za predsednika ZDA tvegajo, da se "bodo nekega dne zbudili in ugotovili, da je Dansko napadel z jedrskim orožjem".

Po tem ko je teksaški senator Ted Cruz pred dnevi za televizijo Fox News odločno podprl agendo Donalda Trumpa za prevzem nadzora nad Grenlandijo, saj naj bi bilo to v izjemnem nacionalnem interesu ZDA, je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek Cruzovih besed iz leta 2016.

Ted Cruz je takrat kandidiral za predsednika ZDA in upal, da ga ameriška republikanska stranka izbere za svojega kandidata na predsedniških volitvah. Njegov glavni tekmec je bil Donald Trump, s katerim takrat še nista bila (politična) zaveznika.

Kaj je leta 2016 o Trumpu in Danski rekel Ted Cruz

Cruz, čigar pravo ime je Rafael Edward Cruz, je 4. februarja 2016 po predvolilnem nastopu v kraju Goffstown v ameriški zvezni državi New Hampshire komentiral Trumpovo domnevno neuravnovešenost in se norčeval iz njegovega takrat zelo pogostega objavljanja na družbenem omrežju Twitter.

Ted Cruz in Donald Trump v Beli hiši decembra lani. Foto: Reuters

"Potrebujemo vodjo, ne vrhovnega tviteraša. Potrebujemo nekoga s presojo in značajem, da bo to državo ohranil varno. Ne poznam nikogar, ki bi mu bilo prijetno, da bi imel nekdo, ki se tako obnaša, svoj prst na sprožilcu. Mislim, da tvegamo, da bi se lahko nekega jutra zbudili in bi Donald, če bi bil predsednik, že bombardiral Dansko z jedrskim orožjem. To ni značaj voditelja, ki bi to državo ohranil varno," je Trumpa kritiziral Cruz.

Videoposnetek zgornje izjave Teda Cruza:

Ted Cruz in 2016: "We're liable to wake up one morning and Donald, if he were president, would have nuked Denmark." pic.twitter.com/vSLGaquEIY — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) January 14, 2026

Bolj absurdno ne gre

Cruz je s temi besedami leta 2016 sicer skoraj zagotovo poskusil prikazati lastno prepričanje oziroma opozoriti volivce, da bi Donald Trump kot predsednik ZDA sodeč po njegovih objavah na Twitterju lahko sprejemal tudi tako absurdne odločitve, kot bi bil napad z jedrskim orožjem na Dansko – veliko in zelo zvesto zaveznico Američanov, članico zveze Nato in navsezadnje majhno polotoško državo sredi Evrope z vsega šestimi milijoni prebivalcev.

Takšna opozorila so sicer že zdavnaj pometena pod preprogo, saj je Ted Cruz po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA postal eden njegovih najbolj zavzetih podpornikov.