Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
21.27

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Grenlandija jedrsko orožje Danska Donald Trump Ted Cruz

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 21.27

1 ura, 24 minut

"Kaj če Donald Trump z jedrskim orožjem napade Dansko?"

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Ted Cruz, Donald Trump | Ted Cruz velja za velikega podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa. | Foto Reuters

Ted Cruz velja za velikega podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Foto: Reuters

Ted Cruz, ameriški senator iz zvezne države Teksas, danes trdno podpira prizadevanja predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Združene države Amerike prevzele nadzor nad Grenlandijo, ozemljem Danske. Pred desetimi leti pa je Američane svaril, da v primeru izvolitve Trumpa za predsednika ZDA tvegajo, da se "bodo nekega dne zbudili in ugotovili, da je Dansko napadel z jedrskim orožjem".

Po tem ko je teksaški senator Ted Cruz pred dnevi za televizijo Fox News odločno podprl agendo Donalda Trumpa za prevzem nadzora nad Grenlandijo, saj naj bi bilo to v izjemnem nacionalnem interesu ZDA, je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek Cruzovih besed iz leta 2016.

Grenlandija, Trump
Novice Grenlandija: Alarm na Danskem po ugotovitvi, kaj so storile ZDA

Ted Cruz je takrat kandidiral za predsednika ZDA in upal, da ga ameriška republikanska stranka izbere za svojega kandidata na predsedniških volitvah. Njegov glavni tekmec je bil Donald Trump, s katerim takrat še nista bila (politična) zaveznika. 

Kaj je leta 2016 o Trumpu in Danski rekel Ted Cruz

Cruz, čigar pravo ime je Rafael Edward Cruz, je 4. februarja 2016 po predvolilnem nastopu v kraju Goffstown v ameriški zvezni državi New Hampshire komentiral Trumpovo domnevno neuravnovešenost in se norčeval iz njegovega takrat zelo pogostega objavljanja na družbenem omrežju Twitter. 

Ted Cruz in Donald Trump v Beli hiši decembra lani. | Foto: Reuters Ted Cruz in Donald Trump v Beli hiši decembra lani. Foto: Reuters

"Potrebujemo vodjo, ne vrhovnega tviteraša. Potrebujemo nekoga s presojo in značajem, da bo to državo ohranil varno. Ne poznam nikogar, ki bi mu bilo prijetno, da bi imel nekdo, ki se tako obnaša, svoj prst na sprožilcu. Mislim, da tvegamo, da bi se lahko nekega jutra zbudili in bi Donald, če bi bil predsednik, že bombardiral Dansko z jedrskim orožjem. To ni značaj voditelja, ki bi to državo ohranil varno," je Trumpa kritiziral Cruz. 

Videoposnetek zgornje izjave Teda Cruza:

Bolj absurdno ne gre

Cruz je s temi besedami leta 2016 sicer skoraj zagotovo poskusil prikazati lastno prepričanje oziroma opozoriti volivce, da bi Donald Trump kot predsednik ZDA sodeč po njegovih objavah na Twitterju lahko sprejemal tudi tako absurdne odločitve, kot bi bil napad z jedrskim orožjem na Dansko – veliko in zelo zvesto zaveznico Američanov, članico zveze Nato in navsezadnje majhno polotoško državo sredi Evrope z vsega šestimi milijoni prebivalcev.

Takšna opozorila so sicer že zdavnaj pometena pod preprogo, saj je Ted Cruz po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA postal eden njegovih najbolj zavzetih podpornikov. 

Robert Golob
Novice Robert Golob je prejel vabilo Donalda Trumpa
Donald Trump
Novice Analitik: Trump postaja vse manj obvladljiv

Grenlandija jedrsko orožje Danska Donald Trump Ted Cruz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.