Je ameriška vojska naletela na veliko težavo?

Ameriška vojska bo potrebovala leta, da si bo opomogla od vojne z Iranom. "To je kot da bi mesece vozili avto s 300 kilometri na uro, ne da bi menjali olje," opozarja nekdanji uradnik Pentagona Joe Costa.

"Živimo v dobi pomanjkanja," je J. D. Vance, takratni senator, dejal na münchenski varnostni konferenci leta 2024. "Nimamo dovolj streliva za podporo vojne v vzhodni Evropi, vojne na Bližnjem vzhodu in morebitnega konflikta v vzhodni Aziji."

Veliko poraba dragega orožja v nekaj dnevih

Vance, ki je zdaj podpredsednik ZDA, je imel takrat prav. Vojna, ki jo je njegov šef Donald Trump sprožil proti Iranu, bo še dodatno obremenila že tako izčrpane ameriške oborožene sile in jih naredila manj pripravljene na morebiten konflikt v Aziji. Posledice operacije Epski bes bi lahko čutili še leta, piše britanski medij Economist.

ZDA so samo v prvih štirih dneh vojne verjetno uporabile več kot pet tisoč različnih vrst streliva, v prvih 16 dneh pa približno 11 tisoč, ugotavlja analiza Jahare Matiska, Morgana Baziliana in Macdonalda Amoha z Inštituta Payne za javno politiko v Koloradu.

Velika intenzivnost Epskega besa

Poudarjajo, da bi bil Epska bes zaradi tega najbolj intenzivna začetna zračna kampanja v sodobni zgodovini in bi presegla celo prve tri dni Natovega bombardiranja Libije leta 2011.

Iranci izraelske, ameriške in druge cilje v Perzijskem zalivu napadajo z droni in balističnimi raketami. Na fotografiji: iranska raketa. Foto: Guliverimage

Šele potem ko so ameriška in izraelska letala uničila iransko zračno obrambo in prevzela nadzor nad nebom, so se lahko približala ciljem in uporabila bombe kratkega dosega, ki so poceni in na voljo v velikih količinah.

Izstreljenih več kot tisoč dragih raket

ZDA naj bi imele na stotine tisoč kompletov za vodenje JDAM, ki jih je mogoče pritrditi na konvencionalne bombe. "Imamo skoraj neomejene zaloge," se je pred kratkim pohvalil Pete Hegseth. Dva tedna po začetku konflikta je Pentagon ocenil, da je bilo 99 odstotkov streliva, ki se uporablja v Iranu, te vrste.

Težava je predvsem v tem, kaj je bilo porabljeno pred tem. V prvih šestih dneh vojne, ko so morala ameriška letala leteti na večji razdalji, Center za strateške in mednarodne študije (CSIS) ocenjuje, da je bilo izstreljenih več kot tisoč redkih in dragih raket dolgega dosega.

Velika poraba prestreznih raket

Domneva se, da je bilo uporabljenih tudi na stotine raket srednjega dosega, pa tudi protiradarskih raket, ki ciljajo na radarje zračne obrambe. Zaloge vseh teh sistemov so veliko bolj omejene, čeprav so natančne številke skrivnost.

Američani so morali zaradi vojne proti Iranu na Bližnji vzhod prestaviti del sistemov Thaad iz Južne Koreje. Foto: Guliverimage

Še večji problem je pri protiletalski obrambi. Začetni val iranskih balističnih raket in brezpilotnih letal je porabil znaten del ameriških in zavezniških prestreznikov. V prvem tednu vojne naj bi ZDA izstrelile približno 140 prestreznih raket Patriot in več kot 150 prestreznih raket Thaad. Zaloge so bile že tako nizke.

Dolgotrajna obnova zalog

Lani so ZDA domnevno porabile četrtino svojih zalog Thaad za obrambo Izraela pred iranskimi napadi. "Imamo dovolj Patriotov, da nas ohranjajo v pogonu. Vendar vsak, ki ga izstrelimo, pomeni enega manj za Ukrajino ali zahodni Pacifik," pravi Mark Cancian iz CSIS.

Obnova vseh teh zalog bo trajala leta. Stroški zamenjave streliva, uporabljenega v prvih štirih dneh vojne, so po podatkih Matiseka, Baziliana in Amoaha ocenjeni na 20 do 26 milijard dolarjev (17,3 do 22,5 milijarde evrov).

Majhna proizvodnja

Toda težava je bolj v pomanjkanju kot v ceni. ZDA naj bi v prvih dneh vojne izstrelile več kot 300 manevrirnih izstrelkov tomahawk, Pentagon pa je v tekočem fiskalnem letu načrtoval nakup le 57 novih.

Pentagon želi povečati proizvodnjo tomahawkov s 60 na tisoč na leto. Foto: Guliverimage

Prestrezne rakete Thaad niso bile dobavljene od leta 2023, letos pa ni bilo oddanih nobenih novih naročil. Skromnih 39 prestreznikov je predvidenih za dobavo leta 2027, šest let po tem, ko so bili naročeni.

Pentagon želi povečati proizvodnjo

Pentagon ima ambiciozne načrte za pospešitev nabave z velikimi, večletnimi pogodbami. Na primer, želi povečati proizvodnjo tomahawkov s 60 na tisoč na leto in prestreznika Patriot s 600 na dva tisoč. Vendar kongres še ni odobril sredstev za to. Poleg tega so dobavne verige za proizvodnjo streliva zapletene in počasne.

Dober primer so raketni motorji: nekatere surovine, kot je pogonsko gorivo, so na voljo le pri enem ali dveh podjetjih, pogosto z dolgimi čakalnimi dobami. Drugi deli so odvisni od ključnih rudnin, ki jih nadzoruje Kitajska.

Obraba orožja

"Kongres lahko čez noč odobri teh 26 milijard dolarjev, vendar ne more ustvariti galija, neodima ali amonijevega perklorata," poudarjajo Matisek, Bazilian in Amoah.

V vojni je bilo izgubljenih manjše število brezpilotnih letal, letal za polnjenje goriva in lovskih letal. Večji problem je njihova obraba. To je še posebej izrazito v ameriški mornarici. ZDA imajo 11 velikih letalonosilk, vendar jih je le nekaj operativno na voljo v danem trenutku.

Nov rekord letalonosilke?

Dve – USS Abraham Lincoln in USS Gerald R. Ford – trenutno sodelujeta v operaciji Epski bes (zadnja je zdaj na popravilu na Kreti, op. p.), USS George H.W. Bush pa je po poročanjih na poti.

Ford je na morju že skoraj 270 dni. Sredi aprila bo letalonosilka podrla rekord za najdaljšo misijo letalonosilke od vietnamske vojne. Če bo ostala napotena še dva meseca, bo presegla rekord, ki ga je leta 1973 postavila USS Midway.

Utrujenost vojakov?

Utrujenost je že prisotna. Letalonosilka USS Gerald R. Ford je ta mesec doživela 30-urni požar, v katerem je brez postelje ostalo 600 mornarjev, je poročal The New York Times. Posledice takšnih dolgih in intenzivnih vojaških misij se bodo čutile še dolgo po koncu vojne.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford, ki sodeluje v vojni proti Iranu, je ta mesec doživela 30-urni požar, v katerem je brez postelje ostalo 600 mornarjev. Foto: Guliverimage

"To je kot da bi mesece vozili avto s hitrostjo 300 kilometrov na uro, ne da bi zamenjali olje," je povedal Joe Costa, nekdanji uradnik Pentagona.

Začasno pomanjkanje letalonosilk?

Trenutni tempo operacij bi lahko v naslednjih dveh do treh letih privedel do začasnega pomanjkanja letalonosilk v nekaterih delih sveta, opozarja Stacie Pettyjohn iz Centra za novo ameriško varnost.

Tudi osebje je izčrpano. Dolge misije povečujejo stres v družinah, kar je, kot opozarja Costa, dejavnik tveganja za samomor. Vendar to ne pomeni, da vojna ni imela pozitivnih učinkov na ameriške oborožene sile.

Tri svetle točke vojne?

Mike Horowitz, prav tako nekdanji uradnik Pentagona, opozarja na tri svetle točke. Prva je uvedba novih, cenejših sistemov. Tak je ameriški dron, ki ga je navdihnil iranski šahed in ga je mogoče izdelati veliko hitreje kot raketo tomahawk. Druga so bojne izkušnje, ki jih pridobivajo ameriške sile, kar je, kot pravi, velika prednost pred Kitajsko. Tretja je široka uporaba sodobnih sistemov za podporo odločanju, ki temeljijo na umetni inteligenci, na primer za ciljanje in poveljevanje.

Kitajska vojska pozorno spremlja ameriško vojno proti Iranu, da bi ugotovila šibke točke Američanov. Na fotografiji: kitajski vojaki. Foto: Guliverimage

Vendar Horowitz ni prepričan, ali te koristi odtehtajo dolgoročne stroške. Poleg tega že samo testiranje novih sistemov in pridobivanje izkušenj v resničnih bojnih razmerah prinaša tveganja.

Razkrivanje taktike Kitajski?

"Kitajski razkrivamo svoje taktike," pravi Costa in kot primer navaja vprašanje, kako bi ZDA ponovno odprle Hormuško ožino. "Kitajci se bodo naučili, kako odstranjujemo mine. Če bodo dobili vpogled v naše metode in čas, ki ga to zahteva, bodo te informacije uporabili, če se bodo odločili napasti Tajvan."

Vance in preostali člani Trumpovega kroga so prišli na oblast z argumentom, da je Amerika v vojnah po letu 2001 zapravljala ljudi in denar, da so oborožene sile preobremenjene in da je treba vire prihraniti za morebiten konflikt s Kitajsko.

Oslabitev ameriške moči v Pacifiku?

Vojna v Iranu zdaj izčrpava ameriške sile v Aziji (ena enota marincev je bila preusmerjena iz Japonske, del sistema Thaad pa iz Južne Koreje), hkrati pa zmanjšuje pripravljenost vojakov, ki bi tam lahko bili potrebni v prihodnosti.

"Moramo govoriti brez olepševanja," pravi Tom Karako iz Centra za strateške in mednarodne študije. "Ogromna poraba streliva in slabitev ameriške protiraketne obrambe bi lahko do konca desetletja oslabili našo vojaško moč v Pacifiku."