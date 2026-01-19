Ukrajinski strah vzbujajoči "vojaki", ki ne krvavijo, so ustavili Ruse

V vojni v Ukrajini imajo pomembno vlogo droni – to je izraz, ki ga pogosto povezujemo z brezpilotnimi letalniki, a obstajajo tudi zemeljski droni, ki za Ukrajino postajajo vse pomembnejši. Iz Ukrajine tako prihaja novica, da je Ukrajincem z uporabo brezpilotnega zemeljskega vozila oziroma robota rusko ofenzivo kar 45 dni uspelo zadrževati na ključnem delu fronte.

DevDroid TW 12.7. To je uradno ime robota, ki ni večji od kosilnice. Opremljen je z mitraljezom M2 Browning, upravljajo ga z oddaljenosti 24 kilometrov, piše britanski medij The Telegraph.

Rusi se vse do konca niso zavedali, da se bojujejo z robotom

Robot pripada ukrajinskemu Tretjemu armadnemu korpusu. Poveljnik enote je za Telegraph povedal, da je enota večkrat odbijala ruske napade in jih potiskala nazaj. Ruski vojaki se sploh niso zavedali, da se soočajo s strojem in ne s človeškimi borci.

Ukrajinski minirobot DevDroid TW 12.7:

Kopenskega drona so vsaka dva dneva zaradi vzdrževanja umikali z bojne črte, nato so ga ponovno napotili na bojišče. Uporaba drona jim je omogočila, da so zavarovali položaje, za katere bi običajno potrebovali od tri do šest vojakov. Pomanjkanje vojakov namreč ostaja velika težava za Ukrajino.

"Roboti ne krvavijo"

Telegraph poroča, da so bile pred kratkim odobrene nadaljnje različice robota za uporabo na fronti. "Povpraševanje po teh sistemih je veliko," je za britanski medij povedal poveljnik ukrajinskega vojaškega korpusa in jedrnato pojasnil, zakaj: "Roboti ne krvavijo."

Posnetek robota, ki je 45 dni zadrževal ruske vojake: