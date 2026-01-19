Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
20.27

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63

Natisni članek

Natisni članek
DevDroid TW 12.7 Rusija Ukrajina droni robot

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 20.27

59 minut

Ukrajinski strah vzbujajoči "vojaki", ki ne krvavijo, so ustavili Ruse

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,63
Ukrajinski vojaki pri Avdijivki | Ker ukrajinski vojski primanjkuje vojakov, so za boj proti ruski vojski začeli uporabljati robote oziroma kopenske drone. Na fotografiji: ukrajinski vojak z ročnim raketometom. | Foto Guliverimage

Ker ukrajinski vojski primanjkuje vojakov, so za boj proti ruski vojski začeli uporabljati robote oziroma kopenske drone. Na fotografiji: ukrajinski vojak z ročnim raketometom.

Foto: Guliverimage

V vojni v Ukrajini imajo pomembno vlogo droni – to je izraz, ki ga pogosto povezujemo z brezpilotnimi letalniki, a obstajajo tudi zemeljski droni, ki za Ukrajino postajajo vse pomembnejši. Iz Ukrajine tako prihaja novica, da je Ukrajincem z uporabo brezpilotnega zemeljskega vozila oziroma robota rusko ofenzivo kar 45 dni uspelo zadrževati na ključnem delu fronte.

DevDroid TW 12.7. To je uradno ime robota, ki ni večji od kosilnice. Opremljen je z mitraljezom M2 Browning, upravljajo ga z oddaljenosti 24 kilometrov, piše britanski medij The Telegraph.

Rusi se vse do konca niso zavedali, da se bojujejo z robotom

Robot pripada ukrajinskemu Tretjemu armadnemu korpusu. Poveljnik enote je za Telegraph povedal, da je enota večkrat odbijala ruske napade in jih potiskala nazaj. Ruski vojaki se sploh niso zavedali, da se soočajo s strojem in ne s človeškimi borci.

Ukrajinski minirobot DevDroid TW 12.7:

Kopenskega drona so vsaka dva dneva zaradi vzdrževanja umikali z bojne črte, nato so ga ponovno napotili na bojišče. Uporaba drona jim je omogočila, da so zavarovali položaje, za katere bi običajno potrebovali od tri do šest vojakov. Pomanjkanje vojakov namreč ostaja velika težava za Ukrajino.

"Roboti ne krvavijo"

Telegraph poroča, da so bile pred kratkim odobrene nadaljnje različice robota za uporabo na fronti. "Povpraševanje po teh sistemih je veliko," je za britanski medij povedal poveljnik ukrajinskega vojaškega korpusa in jedrnato pojasnil, zakaj: "Roboti ne krvavijo."

Posnetek robota, ki je 45 dni zadrževal ruske vojake:

Vladimir Putin in motor
Novice Putinovi peklenski motorji
Ruski traktor
Novice Putinovi bojni traktorji
Vladimir Putin
Novice Putinov leteči Černobil: "To čudežno orožje lahko izgine brez sledi"
RapidDestroyer
Novice Britansko čudežno orožje, ki zlahka uniči množico dronov #video
Ruska raketa vympel R-37
Novice Ima rusko letalstvo na voljo novo čudežno orožje?
Flamingo
Novice Navdušenje nad novim ukrajinskim orožjem: To orožje je najboljše
Flamingo, raketa
Novice Ukrajina ima novo silovito orožje: bo to strah in trepet Rusije?
Tank PT-91
Novice Bo to orožje zlomilo Ruse?
Samohodna havbica Archer
Novice To orožje je postalo nočna mora ruske vojske
Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinci trdijo: To nemško orožje je zanič
Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinci trdijo: To ameriško orožje je zanič
Rafale
Novice Kitajska menda trdi: Letala, ki jih imajo tudi Hrvati in Srbi, so zanič
DevDroid TW 12.7 Rusija Ukrajina droni robot
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.