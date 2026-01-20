Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
20. 1. 2026,
5.47

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nizkokalorično sladica borovnice zdrav recept zdrav recept

Torek, 20. 1. 2026, 5.47

1 ura

Iščete nizkokalorično sladico? Ta recept morate preizkusiti.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kremna rezina | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zdravo prehranjevanje ne pomeni, da se morate popolnoma odpovedati sladkim razvadam. Dobra novica je, da lahko skoraj vsako klasično sladico pripravite v bolj lahkotni in hranilno bogati različici. Tudi priljubljena sirova torta z borovnicami ima svojo zdravo alternativo. Ta beljakovinska rezina z borovnicami vas bo navdušila z nežno teksturo, svežim okusom in preprosto pripravo. Če vas zanima, kako jo lahko pripravite, berite članek naprej.

Sestavine: 

  • 7 žlic grškega jogurta
  • 7 jajc 
  • 2 žlici medu
  • zamrznjene borovnice (ali sveže)

borovnice | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Postopek: 

Pekač obložite s papirjem za peko. 

V večji skledi dobro premešajte jajca, med in grški jogurt, da dobite gladko maso. 

Pripravljeno zmes vlijte v pekač in jo enakomerno razporedite. 

Po vrhu posujte borovnice (zamrznjene ali sveže). 

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija in sladico pecite približno 30 minut, da se lepo zapeče. 

Pečeno rezino popolnoma ohladite, nato jo narežite in postrezite hladno. 

Preberite še: 

humus
Trendi Kako pripraviti okusen namaz z rdečo peso? Navdušeni boste.
rdeče zelje
Trendi Ne marate rdečega zelja? Ob tem receptu boste spremenili mnenje.
jajca
Trendi Zdrav zajtrk brez hitenja: jajca, ki jih lahko pripravite že dan prej
nizkokalorično sladica borovnice zdrav recept zdrav recept
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.