Iščete nizkokalorično sladico? Ta recept morate preizkusiti.

Zdravo prehranjevanje ne pomeni, da se morate popolnoma odpovedati sladkim razvadam. Dobra novica je, da lahko skoraj vsako klasično sladico pripravite v bolj lahkotni in hranilno bogati različici. Tudi priljubljena sirova torta z borovnicami ima svojo zdravo alternativo. Ta beljakovinska rezina z borovnicami vas bo navdušila z nežno teksturo, svežim okusom in preprosto pripravo. Če vas zanima, kako jo lahko pripravite, berite članek naprej.

Sestavine:

7 žlic grškega jogurta

7 jajc

2 žlici medu

zamrznjene borovnice (ali sveže)

Foto: Shutterstock

Postopek:

Pekač obložite s papirjem za peko.

V večji skledi dobro premešajte jajca, med in grški jogurt, da dobite gladko maso.

Pripravljeno zmes vlijte v pekač in jo enakomerno razporedite.

Po vrhu posujte borovnice (zamrznjene ali sveže).

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija in sladico pecite približno 30 minut, da se lepo zapeče.

Pečeno rezino popolnoma ohladite, nato jo narežite in postrezite hladno.

