Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
10. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 16 minut

Pripravite sirni namaz, ki ga lahko jeste brez slabe vesti

sirni namaz

Sirni namaz je priljubljen dodatek številnim jedem, najpogosteje ga namažemo na kruh za zajtrk ali ga uporabimo kot hiter prigrizek. Veliko kupljenih različic pa vsebuje precej maščob, soli in različnih dodatkov, zato pogosto ni najboljša izbira, če želimo jesti bolj zdravo. Dobra novica je, da lahko podoben, a veliko lažji in bolj naraven sirni namaz pripravite kar sami doma. Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, priprava pa vam bo vzela le nekaj minut. V nadaljevanju vam razkrivamo recept.

Sestavine:

  • 4 žlice grškega jogurta,
  • 10 žlic skute,
  • 1 žlica olivnega olja,
  • sol po okusu.

Priprava:

V mikser dodajte grški jogurt, skuto, olivno olje in ščepec soli. Vse skupaj dobro zmiksajte, dokler ne dobite gladke, kremaste zmesi brez grudic.

Če želite nekoliko bolj aromatičen namaz, lahko po okusu dodate tudi sveža ali sušena zelišča, drobno sesekljan česen ali ščepec mlete rdeče paprike.

Pripravljen sirni namaz preložite v manjšo posodico s pokrovom in ga shranite v hladilniku. Naslednji dan bo namaz še bolj čvrst in polnega okusa.

