Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Torek, 17. 3. 2026, 4.00

Chilli con carne: preprosta in okusna jed za več dni

chilli con carne | Foto Taja Kaja Cekuta

Priprave na poletje se pri marsikom že začenjajo, zato so lahki in uravnoteženi obroki še posebej priljubljeni. Chilli con carne je jed, ki jo lahko pripravimo tudi na zdrav način, saj vsebuje veliko beljakovin, zelenjave in aromatičnih začimb. Poleg tega je zelo preprosta za pripravo in primerna tudi za kuhanje vnaprej, saj se okusi z vsakim pogrevanjem dodatno povežejo. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.

Sestavine (za 4 osebe):

  • 500 gramov pustega mletega govejega mesa
  • 1 čebula
  • 1 rdeča paprika
  • 3 stroki česna
  • 400 gramov konzerviranih paradižnikov
  • 1 žlica paradižnikovega koncentrata
  • 1 goveja jušna kocka ali koncentrat za jušno osnovo
  • 200 gramov rdečega fižola
  • 2 čajni žlički dimljene paprike
  • 1 čajna žlička mlete kumine
  • 1/2 čajne žličke kajenskega popra
  • 1/2 rdečega čilija
  • svež koriander
  • sol
  • črni poper

Priprava:

Na srednjem ognju segrejte večjo ponev. Na drobno sesekljajte čebulo in jo na majhni količini vode pražite približno štiri minute, da postane mehka.

Dodajte mleto goveje meso in ga med mešanjem pražite, dokler se lepo ne zapeče in razpade na manjše koščke.

Nato dodajte drobno sesekljan česen, na kocke narezano rdečo papriko in nasekljan čili. Pražite še nekaj minut, da se zelenjava zmehča.

Vmešajte dimljeno papriko, kumino in kajenski poper ter dodajte paradižnikov koncentrat. Dobro premešajte, da se začimbe povežejo z mesom.

Prilijte konzervirane paradižnike in dodajte govejo jušno osnovo. Jed pustite rahlo vreti približno 20 minut.

Nato dodajte rdeči fižol in kuhajte še približno deset minut, da se omaka nekoliko zgosti.

Na koncu začinite še s soljo in črnim poprom po okusu.

Za piko na i pred serviranjem jed potresite s svežim koriandrom.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
