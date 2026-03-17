Priprave na poletje se pri marsikom že začenjajo, zato so lahki in uravnoteženi obroki še posebej priljubljeni. Chilli con carne je jed, ki jo lahko pripravimo tudi na zdrav način, saj vsebuje veliko beljakovin, zelenjave in aromatičnih začimb. Poleg tega je zelo preprosta za pripravo in primerna tudi za kuhanje vnaprej, saj se okusi z vsakim pogrevanjem dodatno povežejo. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept.

Sestavine (za 4 osebe):

500 gramov pustega mletega govejega mesa

1 čebula

1 rdeča paprika

3 stroki česna

400 gramov konzerviranih paradižnikov

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1 goveja jušna kocka ali koncentrat za jušno osnovo

200 gramov rdečega fižola

2 čajni žlički dimljene paprike

1 čajna žlička mlete kumine

1/2 čajne žličke kajenskega popra

1/2 rdečega čilija

svež koriander

sol

črni poper

Priprava:

Na srednjem ognju segrejte večjo ponev. Na drobno sesekljajte čebulo in jo na majhni količini vode pražite približno štiri minute, da postane mehka.

Dodajte mleto goveje meso in ga med mešanjem pražite, dokler se lepo ne zapeče in razpade na manjše koščke.

Nato dodajte drobno sesekljan česen, na kocke narezano rdečo papriko in nasekljan čili. Pražite še nekaj minut, da se zelenjava zmehča.

Vmešajte dimljeno papriko, kumino in kajenski poper ter dodajte paradižnikov koncentrat. Dobro premešajte, da se začimbe povežejo z mesom.

Prilijte konzervirane paradižnike in dodajte govejo jušno osnovo. Jed pustite rahlo vreti približno 20 minut.

Nato dodajte rdeči fižol in kuhajte še približno deset minut, da se omaka nekoliko zgosti.

Na koncu začinite še s soljo in črnim poprom po okusu.

Za piko na i pred serviranjem jed potresite s svežim koriandrom.

