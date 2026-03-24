Zdrav pad thai, ki ga boste želeli jesti vedno znova

Pad thai je ena izmed najbolj priljubljenih azijskih jedi, ki navdušuje s popolnim ravnovesjem okusov. Sladko, slano, kislo in rahlo pikantno se združijo v jed, ki je hkrati lahka in nasitna. Tokrat vam predstavljamo nekoliko bolj zdravo različico, ki je bogata z beljakovinami, pripravljena z manj maščobe in prilagojena sodobnemu načinu prehranjevanja. Idealna je tako za kosilo kot za večerjo, poleg tega pa jo lahko pripravite tudi vnaprej.

Sestavine za 4 osebe:

Za piščanca:

800 gramov piščančjih prsi,

20 gramov sojine omake,

2 čajni žlički črnega popra,

2 čajni žlički česna v prahu,

1 čajna žlička čilijevih kosmičev,

2 čajni žlički olivnega olja.

Za omako:

30 gramov sojine omake,

40 gramov tamarind paste,

30 gramov medu,

5 gramov ribje omake,

15 gramov srirache,

sok ene do dveh limet.

Za pripravo:

4 stroki česna,

1 srednje velika čebula,

mlada čebula,

3 jajca,

400 gramov kuhanih riževih rezancev,

kalčki,

30 gramov zdrobljenih arašidov,

čilijevi kosmiči po želji,

limetin sok za serviranje.

#thaifood #chickenrecipes #chicken #highprotein #healthymeals #easyrecipes #mealprep #weightloss #eathealthy #foodie #fitness #fatloss #noodles #recipe ♬ original sound - Jalalsamfit @jalalsamfit High Protein Chicken Pad Thai! Only 555 Calories!🍗🔥🍜 This is truly one of the best comfort foods, made healthier with better macros and packed with SO MUCH Flavour - Perfect for weightloss and incredibly easy to meal prep! Macros per serving (4 Total) 555 Calories | 50g Protein | 47g Carbs | 18g Fat Ingredients (4 Servings) - 800g Chicken Breast Cubed - 20g Soy Sauce - 2 tsp Black Pepper - 2 tsp Garlic Powder - 1 tsp Chilli Flakes - 2 tsp Olive Oil (for cooking) Pad Thai Sauce - 30g Soy Sauce (you can add extra light soy sauce) - 40g Tamarind Paste (Brand: Waitrose) - 30g Honey - 5g Fish Sauce - 15-20g Sriracha - 1-2 Lime Juice For Cooking - 4 Garlic Cloves Chopped - 1 Medium Onion Chopped - Chopped Green Onion - 3 Whole Eggs - 400g Cooked Rice Noodles (Brand: Waitrose) - Extra Green Onion - Bean Sprouts - 30g Crushed Peanuts - Chilli Flakes - Lime Juice Don't forget to check out my Digital Cookbook for more Easy & Delicious Recipes👨‍🍳📖 Important Cooking Notes - The pad thai sauce has to be a little thick so adjust with more tamarind paste. The sauce should not be too watery when adding to the noodles - You can add the garnish when ready to serve - Distribute into 4 equal serving - reheat by microwaving or in a pan

Priprava:

Piščančje prsi narežite na manjše kose in jih začinite s sojino omako, črnim poprom, česnom v prahu in čilijem. Na ponvi segrejte malo olivnega olja in meso pecite na srednji temperaturi približno osem minut, da postane zlato rjavo in sočno.

V manjši posodi pripravite omako tako, da zmešate sojino omako, tamarind pasto, med, ribjo omako, sriracho in limetin sok. Omaka naj bo nekoliko gostejša, da se lepo oprime rezancev.

Na isti ponvi popražite sesekljan česen in čebulo. Dodajte še mlado čebulo in na hitro prepražite. Nato dodajte jajca in jih rahlo umešajte, da dobite mehko teksturo.

V ponev vmešajte kuhane riževe rezance in pripravljeno piščančje meso. Prelijte z omako in vse skupaj dobro premešajte, da se sestavine lepo povežejo.

Na koncu dodajte kalčke, potresite z zdrobljenimi arašidi in po želji še s čilijem. Postrezite s sveže iztisnjenim limetinim sokom.

Ta različica pad thaia je odlična izbira za vse, ki si želite okusnega in uravnoteženega obroka brez odvečnih kalorij, hkrati pa ne želite sklepati kompromisov pri okusu.

Foto: Shutterstock

