STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
22.00

8 minut

Met diska

Kristjan Čeh z novim slovenskim rekordom tretji na tekmi v ZDA

Kristjan Čeh | Kristjan Čeh | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kristjan Čeh je v Ramoni v ZDA v metu diska zasedel tretje mesto in z 72,61 metra izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord.

Aktualni evropski prvak Kristjan Čeh je imel doslej slovenski rekord pri 72,36 metra, ki ga je dosegel 31. maja lani v Slovenski Bistrici.

Na mitingu je zmagal Avstralec Matthew Denny, bronast pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu je vrgel 74,04 m, drugi je bil s štiri centimetri krajšo daljavo Nemec Steven Rochter. Slednji je marca letos zmagal na evropskem pokalu v metih in je lani osvojil mlajši članski evropski naslov.

