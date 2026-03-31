Imamo recept za viralno jagodno matcho
Če ste ljubitelji okusnih in zdravih napitkov, boste navdušeni nad jagodno matcho. Ta viralni napitek je obsedel družbena omrežja, saj združuje osvežujočo sladkobo jagod in grenkobo matche. Vsaka skodelica je prava barvna eksplozija, ki poživi dan in očara tako oči kot brbončice. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko takšen napitek pripravite kar sami doma.
Sestavine:
- 200 mililitrov kokosovega mleka
- 1 čajna žlička matche v prahu
- 2 čajni žlički medu ali agavinega sirupa
- 3 žlice jagodnega pireja (lahko ga kupite ali pripravite sami)
- led (po želji)
@hollybellebakes Strawberry Matcha 🍓🍵 Homemade strawberry syrup: - 200g frozen strawberries - 50g honey - 2 tbsp water 1. In a small saucepan, combine the frozen strawberries, honey, and water. Heat over medium heat, stirring occasionally until strawberries soften. 2. Mash the strawberries with a fork and simmer for 10-15 minutes on a low heat until thickened. If you like a smooth syrup, strain through a fine mesh sieve, I left mine with some bigger pieces of strawberry and a jammy consistency. 3. Let the syrup cool, then transfer to a jar. Store in the fridge for up to a week. ⭐️ I prepared my matcha using my favourite @purematchateas EISAl Ceremonial Grade Matcha.
Priprava:
V manjši posodi segrejte malo vode do vrelišča.
Matcho v prahu presejte v skodelico, da preprečite grudice.
Prelijte z vročo vodo in z leseno metlico za matcho dobro premešajte, da dobite gladko pasto.
V mešanico dodajte med ali agavin sirup, da se stopi in poveže s pasto.
Sveže jagode zmiksajte v gladek pire ali pa ga preprosto kupite v trgovini.
V kozarec najprej dodajte jagodni pire, nato še led.
Prelijte z mrzlim kokosovim mlekom.
Na koncu previdno dodajte še pripravljeno matcho.
Po želji okrasite z nekaj koščki svežih jagod ali rahlim posipom matche v prahu.
