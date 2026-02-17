Imamo recept za viralen cheesecake iz grškega jogurta

Po družbenih omrežjih kroži sladica, ki je v hipu osvojila svet. Cheesecake iz le dveh osnovnih sestavin navdušuje s svojo preprostostjo, kremno teksturo in nežnim okusom. Čeprav ga mnogi opisujejo kot zdravo sladico, to v praksi ni vedno res, saj je veliko receptov pripravljenih s piškoti, ki vsebujejo precej sladkorja in predelanih sestavin. Recept smo preizkusili tudi mi, ga nekoliko preoblikovali, naredili bolj uravnoteženega in dodali tisto piko na i, ki naredi razliko. Rezultat je sladica, ki jo lahko pripravite hitro, brez peke in povsem po svojem okusu.

Sestavine:

200 gramov grškega jogurta,

70 gramov ovsenih piškotov,

10 gramov medu,

ščep cimeta.

Postopek:

V skledi zmešajte grški jogurt, med in cimet, da dobite gladko in enakomerno kremo.

Kremo iz grškega jogurta prelijte v posodo ter vanjo navpično potisnite ovsene piškote.

Sladico postavite v hladilnik za vsaj dve do tri ure, še bolje pa čez noč, da se piškoti zmehčajo in vpijejo vse okuse.

Ko so piškoti povsem mehki in sladica kompaktna, je pripravljena za serviranje.

@marco1roma CHEESCAKE GIAPPONESE(2 ingredienti)👇 Facilissima la svolta per la colazione o snack 👉Salva la ricetta per non perderla!🖇️ INGREDIENTI: Un vasetto di yogurt greco 500gr 10 biscotti senza zucchero Caffè opzionale 👉inzuppate i biscotti nel caffè ed inseriteli nello yogurt;lasciate almeno due ore in frigorifero. Potete dividerlo in 3 porzioni zero sbatti senza sporcare nulla! 🟢macros per porzione:166 kcalorie carboidrati:19gr proteine:18gr grassi:2gr🟢 E tu la proverai?👇 ♬ CHANEL - Tyla

To sladico lahko pripravite na res veliko načinov in jo vsakič prilagodite svojemu okusu. V jogurt lahko dodate pretlačene maline ali borovnice, nekaj kapljic limoninega soka za svežino, nariban košček temne čokolade ali žličko kakava. Odlično se obnese tudi z malo instant kave, če si želite bolj izrazit in odrasel okus, ki spominja na tiramisu.

#japanesecheesecake #foodtrend ♬ original sound - 𐙚 @megsescapades I saw the viral Japanese cheesecake everywhere and couldn’t help myself. I kept it simple and added lemon for a bright citrusy pop 🍋 Wasn’t sure how this “trend” would turn out, but I’m SOLD. Not exactly cheesecake, but such a good no bake hack! Way too easy not to make again. 📌 SAVE this one for later INGREDIENTS: 32 oz container plain Greek yogurt, lemon curd, and lemon cookies INSTRUCTIONS: open Greek yogurt container and remover some of the yogurt off the top. Add a heaping spoonful of lemon curd and fully mix into yogurt. Press lemon cookies vertically into the yogurt and top with a layer of lemon curd. Place lid back on & refrigerate for 4-6 hours. Enjoy! #japaneseyogurtcake

Preberite še: