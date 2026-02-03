Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
3. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
recept guacamole avokado zdrav recept zdrav recept

Torek, 3. 2. 2026, 4.00

5 ur, 54 minut

Iščete idejo za zdrav prigrizek? Poskusite domač guacamole.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Guacamole | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Guacamole je kremasta in osvežilna omaka, ki izvira iz mehiške kuhinje, danes pa je priljubljena po celem svetu. Zaradi svoje vsestranskosti jo lahko kombiniramo z različnimi jedmi, od slanih do bolj lahkotnih obrokov. Odlično se poda k zajtrkom, različnim bowlam, tortiljam, čipsu ter preostalim prigrizkom. Če vas zanima, kako ga lahko pripravite sami doma, berite članek naprej.

Sestavine:

  • 3 zreli avokadi,
  • sok ene limone,
  • 1 manjši strok česna,
  • sol po okusu,
  • sveže mlet črni poper,
  • čili,
  • 1 paradižnik,
  • ½ rdeče čebule.

Guacamole | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Priprava:

Avokado prerežite na pol, odstranite koščico in z žlico izdolbite meso.

V skledi ga z vilico pretlačite do želene teksture.

Dodajte limonin sok, stisnjen česen, čili, sol in poper ter dobro premešajte.

Za bogatejši okus in več svežine, primešajte še sesekljan paradižnik in čebulo.

Guacamole | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Preberite še:

jagodna marmelada
Trendi Skuhajte marmelado s skrivno sestavino, ki poskrbi za popolno teksturo
Kremna rezina
Trendi Iščete nizkokalorično sladico? Ta recept morate preizkusiti.
zdrava pica
Trendi Nizkokalorična pica brez moke: ta recept vas bo zagotovo navdušil
recept guacamole avokado zdrav recept zdrav recept
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.