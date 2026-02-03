Guacamole je kremasta in osvežilna omaka, ki izvira iz mehiške kuhinje, danes pa je priljubljena po celem svetu. Zaradi svoje vsestranskosti jo lahko kombiniramo z različnimi jedmi, od slanih do bolj lahkotnih obrokov. Odlično se poda k zajtrkom, različnim bowlam, tortiljam, čipsu ter preostalim prigrizkom. Če vas zanima, kako ga lahko pripravite sami doma, berite članek naprej.