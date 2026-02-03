Torek, 3. 2. 2026, 4.00
5 ur, 54 minut
Iščete idejo za zdrav prigrizek? Poskusite domač guacamole.
Guacamole je kremasta in osvežilna omaka, ki izvira iz mehiške kuhinje, danes pa je priljubljena po celem svetu. Zaradi svoje vsestranskosti jo lahko kombiniramo z različnimi jedmi, od slanih do bolj lahkotnih obrokov. Odlično se poda k zajtrkom, različnim bowlam, tortiljam, čipsu ter preostalim prigrizkom. Če vas zanima, kako ga lahko pripravite sami doma, berite članek naprej.
Sestavine:
- 3 zreli avokadi,
- sok ene limone,
- 1 manjši strok česna,
- sol po okusu,
- sveže mlet črni poper,
- čili,
- 1 paradižnik,
- ½ rdeče čebule.
Priprava:
Avokado prerežite na pol, odstranite koščico in z žlico izdolbite meso.
V skledi ga z vilico pretlačite do želene teksture.
Dodajte limonin sok, stisnjen česen, čili, sol in poper ter dobro premešajte.
Za bogatejši okus in več svežine, primešajte še sesekljan paradižnik in čebulo.
Preberite še: