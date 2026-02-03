Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
3. 2. 2026,
11.19

Torek, 3. 2. 2026, 11.19

Popzvezdnica Rosalía na Instagramu razkrila, da je obiskala Ljubljano

Rosalia | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski oboževalci španske pevke Rosalíe so bili presenečeni nad njenimi objavami na Instagramu, saj se je zvednica očitno sprehajala po središču Ljubljane.

Slovenski oboževalci Rosalíe so bili prijetno presenečeni, verjetno pa tudi šokirani, ko so opazili, da je 33-letna španska zvezdnica na svojem profilu na Instagramu objavila utrinke iz Ljubljane.

Najprej je delila fotografijo, na kateri je ujela bloke v Ljubljani in jato ptic nad njimi, nato pa utrinke iz središča naše prestolnice: ladjico na Ljubljanici in umetnika na Čopovi ulici. Objavila je tudi pogled na naše gore, kar je verjetno ujela skozi okno letala, za konec pa še, da uživa ob prekmurski gibanici.

Rosalia | Foto: Rosalia/Instagram Foto: Rosalia/Instagram

Za zdaj še ni znano, zakaj je obiskala Ljubljano, a številni slovenski oboževalci so ves čas pozorni, ali bo objavila še kakšen utrinek, ali pa jo bodo morda celo lahko ujeli v središču mesta. 

Za Rosalío je sicer pomembno leto; novembra je izdala četrti album Lux, ki je bil odlično sprejet, tako pri oboževalcih kot pri kritikih. Le ugibamo lahko, ali je obisk Ljubljane poslovne ali zasebne narave, a kot kaže, bomo morali na odgovore še malo počakati. 

