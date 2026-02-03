Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vsebino omogoča Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje - kjer se narava sreča z umetnostjo

Šola kjer se učite najbolj iskanih ročnih spretnosti ta hip

HVU Celje fotografije | Foto Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Foto: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Si radoveden in imaš rad nove izzive? Te veseli delo v naravi? Si umetnik, ki ga sproščajo narava, likovno ustvarjanje in fotografiranje ter bi rad izkoristil svoje talente?! Ti je že kdo povedal, da lahko tvoj hobi postane tudi tvoja služba?

HVU Celje, pasica | Foto:

Če si na katerega od vprašanj odgovoril z da, potem je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje prava izbira zate, saj ponuja programe Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Cvetličar, Vrtnar ter Aranžerski, Hortikulturni in Fotografski tehnik, šolanje pa lahko nadaljuješ na višji šoli s  programi Fotografija, Hortikultura ter Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Izzivam te, da prideš na informativna dneva in se prepričaš sam! Naj tvoji talenti ne ostanejo neopaženi. 

Potem pridi v petek, 13., in soboto, 14. februarja 2026, na naš informativni dan. 
Še prej pa si oglej naš PREDSTAVITVENI FILM.

HVU Celje, pasica | Foto:

Spletna stran 

Srednja šola: INFORMACIJE O VPISU  

Facebook – SREDNJA ŠOLA 

Višja šola:INFORMACIJE O VPISU   

Facebook – VIŠJA ŠOLA

Zakaj izbrati ravno šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje? 

  • Ker so sodobna šola SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI. 

  • Ker so šola s TRADICIJO, ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI. 

  • Ker vse znanje posredujejo mladim z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo. 

  • Ker obožujejo naravo in rastline ter imajo z njimi VSAKODNEVNI STIK. 

  • Ker imajo v izobraževalnem procesu poudarek na PRAKTIČNEM DELU. 

  • Ker se intenzivno povezujejo z vašimi potencialnimi DELODAJALCI. 

  • Ker se prilagajajo GOSPODARSTVU in TRENDOM. 

  • Ker imajo njihovi učenci VELIKE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV. 

  • Ker se MEDNARODNO POVEZUJEJO. 

Fotogalerija
1
 / 19

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje za programe: 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI – NOVO! 

HVU Celje, ikone | Foto: Gumb hortikultura | Foto: Pomočnik v biotehniki in oskrbi dela z rastlinami in naravnimi materiali goji in oskrbuje rastline ter ustvarja preproste cvetlične in dekorativne izdelke. 

CVETLIČAR

HVU Celje, ikone | Foto: Gumb hortikultura | Foto: Cvetličar povezuje cvetje v estetske cvetlične vezave. Oblikuje šopke, cvetne aranžmaje, vence ter aranžira darila in krasi prostor.

VRTNAR

HVU Celje, ikone | Foto: Gumb hortikultura | Foto: Vrtnar vzgaja rastline in jih oskrbuje. Neguje parke in druge nasade.

ARANŽERSKI TEHNIK

HVU Celje, ikone | Foto: Gumb hortikultura | Foto: Aranžerski tehnik z likovnim izražanjem ustvarja estetske dekoracije prostora, s katerimi podjetja pospešujejo prodajo.

FOTOGRAFSKI TEHNIK

HVU Celje, ikone | Foto: Gumb hortikultura | Foto: Dobra fotografija je rezultat zakladnice tehničnega znanja, uporabnih veščin, občutka in predvsem strasti – fotografi so namreč tisti, ki beležijo zgodovino, brez besed pišejo zgodbe ter s podobami opremljajo številne tiskane in digitalne medije, pa tudi prostor okoli nas.

HORTIKULTURNI TEHNIK

HVU Celje, ikone | Foto: Gumb hortikultura | Foto: Hortikulturni tehnik s strokovnim znanjem ureja in oblikuje zunanje, poslovne ter bivalne prostore.

PREDSTAVITVENI film višješolskih programov 

Višješolski programi: 

FOTOGRAFIJA 

HVU Celje, ikone | Foto: Inženir fotografije kritično raziskuje vizualne podobe in njihov družbeni pomen, s čimer odpira prostor za globlje razumevanje in interpretacijo vizualne kulture. 

HORTIKULTURA 

HVU Celje, ikone | Foto: Inženir hortikulture s strokovno-teoretskim in praktičnim znanjem vpliva na spreminjanje bivalne kulture. 

SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA 

HVU Celje, ikone | Foto: Snovalec vizualnih komunikacij in trženja oblikuje celostno podobo podjetja ter dekoracije notranjih in zunanjih prostorov. 

viš.šol. programi HVU | Foto:

ŠHVU QR koda | Foto: šhvu | Foto: Več informacij: 

Naslov: Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Telefon (tajništvo): (03) 428 59 00
www.hvu.si

park vrtnarstvo informativni dan srednja šola izobraževanje interier cvetličarji Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti advertorial noad
