Šola kjer se učite najbolj iskanih ročnih spretnosti ta hip

Si radoveden in imaš rad nove izzive? Te veseli delo v naravi? Si umetnik, ki ga sproščajo narava, likovno ustvarjanje in fotografiranje ter bi rad izkoristil svoje talente?! Ti je že kdo povedal, da lahko tvoj hobi postane tudi tvoja služba?

Če si na katerega od vprašanj odgovoril z da, potem je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje prava izbira zate, saj ponuja programe Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Cvetličar, Vrtnar ter Aranžerski, Hortikulturni in Fotografski tehnik, šolanje pa lahko nadaljuješ na višji šoli s programi Fotografija, Hortikultura ter Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Izzivam te, da prideš na informativna dneva in se prepričaš sam! Naj tvoji talenti ne ostanejo neopaženi.

Potem pridi v petek, 13., in soboto, 14. februarja 2026, na naš informativni dan.

Še prej pa si oglej naš PREDSTAVITVENI FILM.

Zakaj izbrati ravno šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje?

Ker so sodobna šola SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI.

Ker so šola s TRADICIJO, ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI.

Ker vse znanje posredujejo mladim z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo.

Ker obožujejo naravo in rastline ter imajo z njimi VSAKODNEVNI STIK.

Ker imajo v izobraževalnem procesu poudarek na PRAKTIČNEM DELU.

Ker se intenzivno povezujejo z vašimi potencialnimi DELODAJALCI.

Ker se prilagajajo GOSPODARSTVU in TRENDOM.

Ker imajo njihovi učenci VELIKE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV.

Ker se MEDNARODNO POVEZUJEJO.

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje za programe:

Pomočnik v biotehniki in oskrbi dela z rastlinami in naravnimi materiali goji in oskrbuje rastline ter ustvarja preproste cvetlične in dekorativne izdelke.

Cvetličar povezuje cvetje v estetske cvetlične vezave. Oblikuje šopke, cvetne aranžmaje, vence ter aranžira darila in krasi prostor.

Vrtnar vzgaja rastline in jih oskrbuje. Neguje parke in druge nasade.

Aranžerski tehnik z likovnim izražanjem ustvarja estetske dekoracije prostora, s katerimi podjetja pospešujejo prodajo.

Dobra fotografija je rezultat zakladnice tehničnega znanja, uporabnih veščin, občutka in predvsem strasti – fotografi so namreč tisti, ki beležijo zgodovino, brez besed pišejo zgodbe ter s podobami opremljajo številne tiskane in digitalne medije, pa tudi prostor okoli nas.

Hortikulturni tehnik s strokovnim znanjem ureja in oblikuje zunanje, poslovne ter bivalne prostore.

Višješolski programi:

Inženir fotografije kritično raziskuje vizualne podobe in njihov družbeni pomen, s čimer odpira prostor za globlje razumevanje in interpretacijo vizualne kulture.

Inženir hortikulture s strokovno-teoretskim in praktičnim znanjem vpliva na spreminjanje bivalne kulture.

Snovalec vizualnih komunikacij in trženja oblikuje celostno podobo podjetja ter dekoracije notranjih in zunanjih prostorov.