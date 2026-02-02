Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

2. 2. 2026
20.52

1 ura, 12 minut

smrt kolesar Rusija

V Rusiji našli mrtvega kolesarja iz Poljske

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Adam Borejko | Da z Borejkom nekaj ni v redu, so pretekli konec tedna posumili v hotelu v vasi Kandiga, kjer je prenočil, saj se iz sobe ni prikazal kar 21 ur. V nedeljo so ga našli mrtvega. | Foto Instagram / Adam Borejko

Da z Borejkom nekaj ni v redu, so pretekli konec tedna posumili v hotelu v vasi Kandiga, kjer je prenočil, saj se iz sobe ni prikazal kar 21 ur. V nedeljo so ga našli mrtvega.

Foto: Instagram / Adam Borejko

Poljski popotnik, pustolovec in ekstremni kolesar Adam Borejko je načrtoval, da bo med 25. januarjem in 18. februarjem prekolesaril 914 kilometrov dolgo pot med Jakutskom v Sibiriji in Ojmjakonom, najhladnejšim stalno naseljenim krajem na svetu. Pretekli konec tedna so ga nato mrtvega našli v njegovi hotelski sobi v vasi Kandiga.

Ruske oblasti še preiskujejo, kako je umrl 52-letni Poljak Adam Borejko, ki je skoraj tisočkilometrsko kolesarsko etapo v ekstremnih zimskih razmerah načrtoval kot zadnjo v svojem tridelnem osebnem izzivu vzdržljivostnega kolesarjenja.

Kot pišejo poljski mediji, je Borejko leta 2023 s kolesom prečkal puščavo Saharo in gorovje Atlas v Maroku, leta 2024 pa je kolesaril prek Indije, in sicer od njene južne obale ob Indijskem oceanu do Himalaje na severu države.

Adam Borejko je svoje podvige dokumentiral na družbenem omrežju Instagram. Njegov profil, Szadam_ToTuToTam, je še vedno aktiven. | Foto: Instagram

Bil je dobro pripravljen

Sodeč po njegovem profilu na družbenem omrežju Instagram je Borejko v Rusijo prispel sredi januarja, 24. januarja pa se je po navedbah lokalnega medija Sakha v Jakutsku na vzhodu Rusije zglasil pri reševalni službi in prejel varnostna navodila. Naslednji dan se je odpravil na pot.

Da z Borejkom nekaj ni v redu, so pretekli konec tedna posumili v hotelu v vasi Kandiga, kjer je prenočil, saj se iz sobe ni prikazal kar 21 ur. V nedeljo so ga našli mrtvega. Njegova družina je po navedbah poljskih medijev že odpotovala v Rusijo. Borejko je bil po poročanju poljskih medijev sicer telesno zelo dobro pripravljen. 

Adam Borejko ob začetku maratonske etape po vzhodu Rusije. | Foto: Instagram / Adam Borejko

Poljak je svojo ekstremno zimsko kolesarsko pot po vzhodu Rusije nameraval skleniti v kraju Ojmjakon, ki velja za najhladnejšo stalno naseljeno naselbino na planetu. Temperature v Ojmjakonu se neredko spustijo pod 50 stopinj Celzija.

smrt kolesar Rusija
