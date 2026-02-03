Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
3. 2. 2026,
8.11

Osveženo pred

50 minut

orožje Baltsko morje Rusija

Torek, 3. 2. 2026, 8.11

50 minut

Španski lovci F-18 nad Baltikom prestregli rusko letalo z nenavadno oborožitvijo

Avtor:
P. P.

ruski lovec Su-30 | Podobne kombinacije orožja so že prej opazili v Črnem morju, kjer so ruski Su-30SM v bojih proti ukrajinskim brezpilotnim plovilom uporabili kasetne bombe. | Foto Španska vojska

Podobne kombinacije orožja so že prej opazili v Črnem morju, kjer so ruski Su-30SM v bojih proti ukrajinskim brezpilotnim plovilom uporabili kasetne bombe.

Foto: Španska vojska

Med nedavno misijo so lovci F-18M Hornets španske vojske prestregli rusko mornariško letalo Su-30SM2 z nenavadno oborožitvijo, poroča specializirani portal The Aviationist.

Špansko ministrstvo za obrambo je objavilo podrobnosti misije, ki so jo izvedla letala F-18M (ta letala so znana pod vzdevkom sršeni) španskih zračnih sil, ki so v okviru Natove Baltske zračne policije (BAP) na območju Baltskega morja nameščena v Šiauliaiju v Litvi.

Španski sršeni, ki pripadajo enoti Ala 15, so prestregli nedoločeno število ruskih lovskih letal, ki so letela nad mednarodnimi vodami v bližini zračnega prostora Nata. Glede na fotografije, ki jih je objavilo špansko ministrstvo za obrambo, eno od ruskih letal Su-30SM2 pripada Ruskemu pomorskemu letalstvu.

Dobro vidna oborožitev ruskega lovca Su-30 | Foto: Španska vojska Dobro vidna oborožitev ruskega lovca Su-30 Foto: Španska vojska Obrambni analitik in strokovnjak za rusko vojaško letalstvo Guy Plopsky je pojasnil, da gre za letalo z oznako Bort št. 81 Blue/RF-81885, ki je bilo dodeljeno četrtemu gardnemu mešanemu letalskemu polku, stacioniranemu v letalski bazi Černjahovsk v Kaliningrajski regiji.

Čeprav letala Su-30SM pogosto opazijo v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltikom, je to prestrezanje zanimivo zaradi nenavadne oborožitve ruskega lovca. Su-30SM je nosil par protiladjskih raket Kh-31A ali protiradarskih raket Kh-31P/PK, skupaj z dvema kasetnima bombama serije RBK-500.

Odvisno od različice rakete gre za oborožitev, namenjeno pomorskim napadom ali nalogam zatiranja in uničevanja sovražnikove zračne obrambe, je dejal Plopsky.

Podobne kombinacije orožja so že prej opazili v Črnem morju, kjer so ruski Su-30SM v bojih proti ukrajinskim brezpilotnim plovilom uporabili kasetne bombe.

Vendar je to prvi potrjen primer takšne bojne oborožitve ruskega letala v baltski regiji.

