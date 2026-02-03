Španski lovci F-18 nad Baltikom prestregli rusko letalo z nenavadno oborožitvijo

Med nedavno misijo so lovci F-18M Hornets španske vojske prestregli rusko mornariško letalo Su-30SM2 z nenavadno oborožitvijo, poroča specializirani portal The Aviationist.

Špansko ministrstvo za obrambo je objavilo podrobnosti misije, ki so jo izvedla letala F-18M (ta letala so znana pod vzdevkom sršeni) španskih zračnih sil, ki so v okviru Natove Baltske zračne policije (BAP) na območju Baltskega morja nameščena v Šiauliaiju v Litvi.

A very clear photo taken from a Spanish Hornet showing an MA VMF Su-30SM2 (Bort No. "81" Blue / RF-81885) assigned to the Kaliningrad-based 4th SAP. It is seen here armed with a pair of Kh-31A anti-ship or Kh-31P/PK anti-radiation missiles and two RBK-500 series cluster bombs. https://t.co/692IIc4AAG pic.twitter.com/XVozsrfvRk — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) January 29, 2026

Španski sršeni, ki pripadajo enoti Ala 15, so prestregli nedoločeno število ruskih lovskih letal, ki so letela nad mednarodnimi vodami v bližini zračnega prostora Nata. Glede na fotografije, ki jih je objavilo špansko ministrstvo za obrambo, eno od ruskih letal Su-30SM2 pripada Ruskemu pomorskemu letalstvu.

Dobro vidna oborožitev ruskega lovca Su-30 Foto: Španska vojska Obrambni analitik in strokovnjak za rusko vojaško letalstvo Guy Plopsky je pojasnil, da gre za letalo z oznako Bort št. 81 Blue/RF-81885, ki je bilo dodeljeno četrtemu gardnemu mešanemu letalskemu polku, stacioniranemu v letalski bazi Černjahovsk v Kaliningrajski regiji.

1/ A still image from a newly released Russian MoD video showing an MA VMF Su-30SM assigned to the Black Sea Fleet's 43rd OMShAP. The multirole fighter is seen armed with two R-77-1 medium-range air-to-air missiles and two RBK-500-series cluster bombs. pic.twitter.com/4rnQ26V5Jz — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 23, 2024

Čeprav letala Su-30SM pogosto opazijo v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltikom, je to prestrezanje zanimivo zaradi nenavadne oborožitve ruskega lovca. Su-30SM je nosil par protiladjskih raket Kh-31A ali protiradarskih raket Kh-31P/PK, skupaj z dvema kasetnima bombama serije RBK-500.

Odvisno od različice rakete gre za oborožitev, namenjeno pomorskim napadom ali nalogam zatiranja in uničevanja sovražnikove zračne obrambe, je dejal Plopsky.

Podobne kombinacije orožja so že prej opazili v Črnem morju, kjer so ruski Su-30SM v bojih proti ukrajinskim brezpilotnim plovilom uporabili kasetne bombe.

Vendar je to prvi potrjen primer takšne bojne oborožitve ruskega letala v baltski regiji.