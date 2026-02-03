Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
3. 2. 2026,
19.35

Osveženo pred

25 minut

Ekstremen strah vlagateljev v bitcoin

Borza, vlagatelj, Wall Street, obup | V obdobju strahu vlagatelji v kriptovalute te prodajajo, ker jih skrbi, da jim bo nadaljnje padanje cen kriptovalut povzročilo še večje izgube. Nasprotno v obdobju pohlepa vlagatelji kupujejo kriptovalute, da bi oplemenitili svoje premoženje.  | Foto Reuters

V obdobju strahu vlagatelji v kriptovalute te prodajajo, ker jih skrbi, da jim bo nadaljnje padanje cen kriptovalut povzročilo še večje izgube. Nasprotno v obdobju pohlepa vlagatelji kupujejo kriptovalute, da bi oplemenitili svoje premoženje. 

Foto: Reuters

Trg kriptovalut je ta teden vstopil v obdobje "ekstremnega strahu", kaže tako imenovani Indeks strahu in pohlepa, kazalnik, ki že skoraj desetletje meri razpoloženje vlagateljev v bitcoin in druge kriptovalute. Cena bitcoina je v zadnjih urah sicer ponovno strmoglavila za več kot pet odstotkov, še slabše pa so jo odnesle nekatere druge kriptovalute.

Od velikega pohlepa do velikega strahu

Indeks strahu in pohlepa ima vrednosti od 0 do 100, pri čemer razpon od 0 do 24 označuje ekstremen strah, razpon od 75 do 100 pa ekstremen pohlep.

Trenutna vrednost Indeksa strahu in pohlepa je glede na kriptoborzo Binance in spletno stran Coinmarketcap 17, kar je sicer nekoliko več kot v ponedeljek, ko je kazalec kazal proti vrednosti 15. 

Kazalnik združuje več podatkov o dogajanju na trgu kriptovalut, med drugim obseg trgovanja, gibanje cen, volatilnost (kako močno je nihanje cen v krajšem časovnem obdobju), razpoloženje na družbenih omrežjih in v medijih, dominanco bitcoina (kako velik je tržni delež bitcoina glede na celotno tržno kapitalizacijo vseh kriptovalut), tudi iskalne poizvedbe o kriptovalutah na Googlu in drugih iskalnikih.

Gibanje Indeksa strahu in pohlepa v zadnjih 12 mesecih. | Foto: Coinmarketcap.com Gibanje Indeksa strahu in pohlepa v zadnjih 12 mesecih. Foto: Coinmarketcap.com

V obdobju strahu vlagatelji v kriptovalute te prodajajo, ker jih skrbi, da jim bo nadaljnje padanje cen kriptovalut povzročilo še večje izgube. Nasprotno v obdobju pohlepa vlagatelji kupujejo kriptovalute, da bi oplemenitili svoje premoženje. 

Indeks strahu in pohlepa sicer ni kristalna krogla, a se po mnenju nekaterih tržnih analitikov lahko do določene mere uporablja kot indikator za nakup. Obdobjem ekstremnega strahu praviloma sledijo obdobja strme rasti vrednosti kriptovalut (predvsem bitcoina, ne vseh), obdobjem ekstremnega pohlepa pa padci. To seveda ni zagotovilo, da se bodo krivulje cen kriptovalut tako gibale tudi v prihodnosti.

Kaj se dogaja z bitcoinom?

Bitcoin, najbolj znana in najvrednejša kriptovaluta, je danes v razmeroma  kratkem času izgubil kar pet odstotkov vrednosti in se v času pisanja tega članka nahaja pri nekaj manj kot 63 tisoč evrih. Nekatere druge kriptovalute so v istem časovnem obdobju izgubile še več, denimo ether, solana, ripple. 

Bitcoin je trenutno zelo daleč od cenovnega rekorda, ki ga je dosegel v začetku oktobra lani. Za en bitcoin je bilo takrat treba odšteti kar 44 tisoč evrov več kot danes. | Foto: Shutterstock Bitcoin je trenutno zelo daleč od cenovnega rekorda, ki ga je dosegel v začetku oktobra lani. Za en bitcoin je bilo takrat treba odšteti kar 44 tisoč evrov več kot danes. Foto: Shutterstock

Cene kriptovalut sicer padajo že nekaj časa, nekateri pa menijo, da se trend še ne bo kmalu ustavil. Med razlogi za to navajajo predvsem dejstvo, da na vidiku trenutno ni sprožilca, ki bi lahko cene resneje potisnil navzgor - večjega institucionalnega nakupa kriptovalut, pozitivne odločitve regulatorjev, makroekonomskega dogodka in podobno. 

Analitik Alex Thorn iz naložbenega podjetja Galaxy Digital je danes na družbenem omrežju X tako opozoril, da bi se lahko cena bitcoina v naslednjih tednih ali mesecih spustila še nižje, morda celo pod 60 tisoč dolarjev (50.770 evrov). 

Dodal je sicer, da so bile takšne cene zgodovinsko gledano dobra vstopna točka za dolgoročne vlagatelje v bitcoin.

