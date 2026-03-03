Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
3. 3. 2026,
16.17

zapor policija Andrej Jurič tožba Anton Olaj

Torek, 3. 3. 2026, 16.17

Nekdanjima šefoma policije grozi zapor. Olaj: S sodelavci sem ravnal spoštljivo.

Anton Olaj | Antonu Olaju po navajanju časnika grozi še nekoliko višja kazen – do treh let zapora. | Foto Nebojša Tejić/STA

Antonu Olaju po navajanju časnika grozi še nekoliko višja kazen – do treh let zapora.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Specializirano državno tožilstvo je zoper nekdanja šefa policije Antona Olaja in Andreja Juriča vložilo obtožni predlog, poroča časnik Dnevnik. Očita jima šikaniranje na delovnem mestu. Olaj navedbe zanika in pravi, da je s sodelavci ravnal spoštljivo.

Na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva so za Dnevnik potrdili, da so pretekli mesec na ljubljansko okrajno sodišče vložili obtožni predlog zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Antona Olaja in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča.

Kot navajajo, obema očitajo kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu. Juriča preganjajo po prvem odstavku, ki predpisuje zaporno kazen do dveh let za storilce, ki na delovnem mestu "s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzročijo drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost".

Olaj: S sodelavci sem ravnal spoštljivo 

Medtem Olaju po navajanju časnika grozi še nekoliko višja kazen – do treh let zapora. Tožilstvo mu očita enako kaznivo dejanje tudi po drugem odstavku, ki predpisuje višjo kazen za primere, ko ima šikaniranje "za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega". Olaj je za Dnevnik povedal, da z obtožnim predlogom še ni seznanjen, in dodal, da zanika, da bi v času vodenja policije kogarkoli šikaniral. "S sodelavci sem ravnal spoštljivo, kolegialno in strpno, skladno z določbami kodeksa policijske etike," je dejal. 

Na Dnevniku so neuradno izvedeli, da naj bi posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva preiskavo sprožil na podlagi prijave nekdanje generalne direktorice policije in kasnejše notranje ministrice Tatjane Bobnar.

zapor policija Andrej Jurič tožba Anton Olaj
