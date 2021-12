Olaj zavrnil očitke o vmešavanju politike v vodenje policije

Na vprašanje predsednika komisije Rudija Medveda (LMŠ) o trenutnem stanju je Olaj dejal, da je zelo zadovoljen, da je Slovenija najbolj varna država v EU, glede na globalni mirovni indeks pa se med 167 državami uvršča na visoko peto mesto. Tekoči statistični podatki izkazujejo nadpovprečne rezultate na vseh pomembnih segmentih policijskega dela, je navedel.

Po rezultatih merjenja razpoloženja, pri katerem je sodelovalo nekaj manj kot tri tisoč policistov, pa so ocene v policiji boljše kot doslej v vrsti segmentov, med katerimi je navedel segmente plač in ugodnosti, vodenje in organiziranje dela, medsebojnih odnosov, delovnih razmer in tudi integritete vodje.

O izdanem opominu vodjema sindikatov pa je med drugim dejal, da je večkrat pozval k umirjeni retoriki in da policija ni dolžna trpeti povzročanja moralne škode.

Olaj: Strah v. d. načelnikov, da bodo ob službo, je neutemeljen

Na vprašanja o spremembi zakonodaje, po kateri so direktorji policijskih uprav in načelniki policijskih postaj postali v. d., je Olaj poudaril, da je spremembe zakona sprejel zakonodajalec, te veljajo, policija pa jim je zavezana. Zdaj je treba oblikovati kriterije za izbirni postopek, ki jih je s sodelavci že pretehtal, je dejal. Strah v. d. načelnikov, da bodo ob službo, pa je po Olajevih besedah popolnoma neutemeljen.

Po njegovih besedah tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ohranja svojo avtonomnost kot prej, prepričan pa je, da delajo dobro in da jih aktualna direktorica Petra Grah Lazar vodi dobro, saj da se "pozna njena akademska širina".

Na vprašanje o prestavljanju kadra v Tacen je dejal, da v obdobju njegovega mandata "nihče ni bil odstranjen s položaja" in so vse premestitve skladne s predpisi, da pa je njegova naloga upravljanje kadrovskih virov in da se trudi za večjo učinkovitost dela, če pa je mogoče, pa upošteva tudi želje posameznikov.

Dotaknili so se tudi dogajanja na protestih

Govora je bil pričakovano tudi o ukrepih policije na protestih, poslanka Levice Nataša Sukič mu je tudi očitala, da so zaplinili Ljubljano, Medved pa je opozoril na ugotovitve komisije, da so policisti uporabili napačne gumijaste naboje, ki so leteli predaleč.

Olaj je poudaril, da nihče od udeleženih na protestu ni bil poškodovan, da pa se, ko se zadeva začne dogajati akcijsko, lahko pojavijo tudi pomanjkljivosti in da se bo v podobnem položaju zelo verjetno spet zgodila kakšna napaka. Je pa Olaj danes med drugim poudaril, da je policija manj represivna, kot je bila v preteklosti.

V svojem nastopu je še menil, da je sodelovanje s tožilci odlično, na vprašanje Tomaža Lisca (SDS) o napovedih prvaka LMŠ Marjana Šarca o "kadrovski čistki", če bodo prevzeli oblast, pa je Olaj odvrnil, da je tak citat neresen, če se "milo izrazi".