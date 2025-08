"Trenutno se je na Dolenjskem razvila kratkotrajna nevihta, ki se pomika proti severovzhodu, deloma vzhodu. Tudi v nadaljevanju dneva se lahko na vzhodu in zahodu pojavijo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti vzhodu in severovzhodu," so okoli 15. ure na Neurje.si objavili na družbenem omrežju Facebook. Se je pa v Padovi razbesnelo silovito neurje. "Nad Furlanijo - Julijsko krajino je nastal pas neviht, ki se pomika proti zahodni Sloveniji, Tržaškemu zalivu ter slovenski Istri," pa so sporočili z agencije za okolje.