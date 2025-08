Ikea Nattbad: zvočnik Bluetooth v nostalgičnem videzu starega radia

Pritegne s svojo retro podobo, prepriča pa tudi s svojo preprosto uporabo in solidnim zvokom. Kdo še pravi, da mora biti videz zvočnikov dolgočasen?

Pred nekaj meseci je odjeknila novica, da švedska Ikea in ameriški Sonos ne bosta nadaljevala sodelovanja, v katerem sta združila Ikeine oblikovalske prednosti s preverjeno tehnologijo vrhunskega zvoka družbe Sonos.

Sodelovanja je konec, a zgodba se nadaljuje

Sad tega sodelovanja so bile zanimive naprave, ki so združevale podobo okrasa za dom ter funkcionalnosti odličnega pametnega zvočnika in pametnega doma. Nekatere izmed njih (okvir za sliko in namizno svetilko) smo takrat pod drobnogled vzeli tudi mi.

Te naprave bodo na voljo do odprodaje zalog, Ikea in Sonos pa še naprej zagotavljata vso programsko podporo in nadgradnje. Toda kljub prekinitvi tega sodelovanja Švedi niso vrgli puške v koruzo.

Razveza s Sonosom utira Ikeino samostojno pot pametnega doma

Te dni je iz njihovega lastnega razvoja na prodajne police prišel prvi zvočnik, ki so ga za obdobje naslednjega dobrega pol leta napovedali v širokem razponu svojih novih naprav pametnega doma.

Med njimi bodo tudi naprave s podporo standarda Matter, ki (končno!) obljublja veliko boljšo in obsežnejšo združljivost naprav pametnega doma različnih proizvajalcev. Novi zvočnik Nattbad sicer ni v tej skupini.

Črna je ena izmed treh barv ličnega in preprostega zvočnika Ikea Nattbad. Foto: Gaja Hanuna

Prepoznaven pristop: tehnologija je lahko tudi okras

Že ob prvem pogledu na njihov novi zvočnik je jasno, da so pri Ikei ohranili svoj temeljni pristop za svoje tehnološke naprave: na temeljih prepoznavne skandinavske preprostosti ustvariti privlačno obliko, ki bo poleg svojega tehnološkega namena lepa tudi na oko.

Tako smo dobili napravo, ki bo lahko brez kančka slabe vesti ves čas na ogled v bivalnem prostoru, tudi kadar glasbe ne poslušamo.

Topla podoba preteklosti z modrozobo zvočno dušo

Zvočnik Nattbad ima podobo nekdanjega radijskega sprejemnika, kot so ga pred več desetletji poznali naši babice in dedki. Na voljo je v tradicionalni črni, drzni rumeni in presenetljivo nevsiljivi rožnati barvi, torej za najrazličnejše izvedbe notranje opreme. Visok je 18 centimetrov, kar pomeni, da se lahko vklopi v marsikateri bivalni prostor. Povezavo s pametnim telefonom ali računalnikom, od koder se predvaja glasba, zagotavlja tehnologija Bluetooth 5.3.

Na zadnji strani zvočnika Ikea Nattbad sta gumb za vklop in izkop (ima oznako Bluetooth) ter priključek za napajalni kabel. Foto: Gaja Hanuna

Njegov oblikovalec Jon Eliason upa, da bo ta zvočnik družinske člane ob poslušanju dobre glasbe povezal podobno, kot so se sredi prejšnjega stoletja družine zbirale ob takratnih radijskih sprejemnikih – ravno njihovo podobo zvočnik Ikea Nattbad posnema.

Bližnjica za glasbofile: Spotify na dosegu namenske tipke

Posebnost zvočnika Nattbad je namenska tipka Spotify Tap, spodnja od dveh na sprednji strani zvočnika. Ta bo zelo prav prišla vsem uporabnikom pretočne glasbene storitve Spotify.

Omogoča namreč nadaljevanje poslušanja glasbe točno tam, kjer smo se prejšnjič ustavili, brez iskanja povezanega telefona in aplikacije Spotify na njem, če smo predhodno ustrezno povezali zvočnik, pametni telefon in aplikacijo Spotify.

Vse tri barve zvočnika Ikea Nattbad Foto: Ikea

Če pa to tipko pritisnemo med predvajanjem, bo priporočilni algoritem aplikacije Spotify izbral naslednjo o pesem. Vedeti pa moramo, da Bluetooth ni najhitrejša tehnologija in traja nekaj desetink sekunde, preden se ukaz tipke Spotify Tap izvrši.

Nad to tipko je vrtljivi gumb za glasnost – če ga pritisnemo, se premaknemo na naslednji komad na seznamu predvajanja (playlist).

Spodnji gumb je Spotify Tap, ki bo prišel prav uporabnikom glasbene pretočne storitve Spotify. Ta je, enako kot Ikea, doma na Švedskem. Foto: Gaja Hanuna

Bluetooth zvočnik Ikea Nattbad

Številka tipa: E2405

Napajanje: 100–240 V AC 50-60 Hz

Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.3 W

Poraba energije v izključenem stanju: 0.1 W

Nazivna poraba energije: 12.6 W

Samodejni prehod v mirovanje: 1 min

Temperatura med delovanjem: od 0 do 40 °C

Vlažnost med delovanjem: od 0 do 95 % relativne vlažnosti

Mere: 123 x 92 x 179 mm

Masa: 1,04 kg brez embalaže, 1,23 kg z embalažo

Različica Bluetooth: v5.3

Doseg brezžične povezave (brez ovir): 10 m

Delovna frekvenca: 2400–2483.5 MHz

Izhodna moč oddajanja: klasični Bluetooth: 10 dBm, 2.4 GHz: 10 dBm

Vsebina prodajnega kompleta: zvočnik, dvometrski napajalni kabel, večjezična navodila

Vir podatkov: IKEA (navodila proizvajalca in spletna predstavitev)

Zvočnik, ki obožuje svoj kotiček

Če si umislite več zvočnikov Nattbad, jih je po zagotovilih proizvajalca zahvaljujoč tehnologiji povezovanja TWS (True Wireless Stereo) mogoče povezati in s tem brezžično podaljšati doseg glasbe. Ker smo imeli na preizkusu samo en zvočnik, tega nismo mogli preizkusiti.

Zvočnik Nattbad ni prenosljiv, ker je odvisen od napajanja iz električnega omrežja. To je sicer povsem skladno z njegovo pomembno posebnostjo in prednostjo – okrasiti polico ali mizo. – Poleg tega napajanje iz omrežja odpravlja skrb za zamenjavo baterij, ki bi po nekaj urah poslušanja zagotovo omagale.

Prižgana kontrolna lučka na sprednji strani zvočnika Ikea Nattbad potrjuje, da je povezan s pametnim telefonom ali računalnikom prek povezave Bluetooth. Foto: Gaja Hanuna

Soliden zvok za tiste, ki sta jim pomembna preprostost in priročnost

Seveda pa nas je zanimal tudi zvok: ta najbrž le ni tako vrhunski kot pri zvočnikih Symfonisk, a so tako visoki kot nizki toni jasni, kar zagotavlja prijetno dinamičnost zvoka. Zvok iz zvočnika Nattbad bo brez dvoma izpolnil zahteve in pričakovanja vseh poslušalcev razen najbolj resnih avdiofilov, ki za svoje zvočnike odštevajo veliko resnejše zneske. Zvočnik Nattbad je namreč na prodaj za 39,99 evra.

Ikea ob tem še poudarja, da je njihov najnovejši zvočnik tudi trajnosten, ker naj bi bila najmanj polovica plastike v ohišju reciklirana.

Pri Ikei poudarjajo, da je vsaj polovica plastike v ohišju zvočnika Nattbad reciklirana. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Zvočnik Ikea Nattbad ni le funkcionalen, temveč je tudi stilsko izviren. Dobro opravi svoje zvočno poslanstvo, izstopa pa po svoji preprostosti in dizajnu, ki bo popestril vsak prostor.

Skratka, lep za oči, prijazen za ušesa, razumen do denarnice – še en dokaz, da tehnologija in estetika lahko gresta skupaj.

Kaj nam je bilo všeč:

- nostalgična retro oblika,

- preprosta uporaba,

- dostopna cena,

- možnost povezovanja več enakih zvočnikov,

- deluje brez baterij,

- visok delež obnovljenih materialov.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni povsem prenosljiv, ker zahteva uporabo napajalnega kabla,

- ni možnosti glasovnega upravljanja in povezovanja v pametni dom,

- ni vodoodporen, zato ni primeren za kopalnice.