Od septembra Slovenija in Zagreb z vlakom še bližje

S 1. septembrom bo vožnja dveh parov vsakodnevnih lokalnih potniških vlakov med Ljubljano in Dobovo podaljšana do Zagreba. Novi vlaki bodo predvsem izboljšali povezanost Posavja s hrvaško prestolnico in obenem okrepili število direktnih vlakov med Ljubljano in Zagrebom.

Lokalna potniška vlaka, ki zdaj odpeljeta iz Ljubljane v Dobovo ob 6.50 in 17.20, bosta ob nespremenjenem voznem redu na slovenskih tirih podaljšala vožnji do Zagreba, kamor bosta pripeljala ob 9.50 in 19.56.

Iz hrvaške prestolnice se bosta vlaka vračala ob 10.34 in 20.37, v Dobovi, ki je izmenjevalna postaja med slovenskimi in hrvaškimi železnicami, pa bosta prevzela trasi lokalnih potniških vlakov, ki proti Ljubljani odpeljeta ob 11.05 in 21.10 s prihodom v Ljubljano ob 13.05 in 23.08.

Z direktnim vlakom med prestolnicama od jutra do večera

Tako bo število direktnih vlakov med Ljubljano in Zagrebom poraslo na pet, ob petkih in nedeljah pa šest, predvsem pa je pomembno, da sta zdaj slovensko in hrvaško glavno mesto povezani z vlaki v razponu od jutra do poznega večera.

Iz Ljubljane je v petek, 20. junija, v Zagreb odpeljal dizelmotorni vlak Slovenskih železnic, ki je še isti dan po 30 letih prekinitve vzpostavil neposredno železniško povezavo med Zagrebom in Puljem, ki ob petkih vodila proti morju in v nedeljo v obratno smer. Foto: Ana Kovač

Povezave bodo vzdrževali elektromotorni vlaki Slovenskih železnic Flirt (SŽ 510) proizvajalca Stadler, ki lahko vozijo tako po slovenskem omrežju (tri kilovolta istosmerne napetosti) kot hrvaškem (25 kilovoltov izmenične napetosti). Vsi štirje vlaki bodo spremenili svoje oznake, ki bodo po novem iz skupine obmejnih vlakov in ne več lokalnih potniških.

Flirti se decembra poslavljajo od Kvarnerja

Vlaki Flirt Slovenskih železnic letos že vozijo na Hrvaško, in sicer na Reko, a tako bo samo do redne vsakoletne menjave voznega reda sredi decembra, ko jih bodo potrebovali za nove načrtovane povezave med Mariborom in Gradcem, so za Siol.net potrdili na Slovenskih železnicah.

Vlak Flirt (SŽ 510) Slovenskih železnic na reškem kolodvoru - a tako bo samo do 13. decembra, ko bodo Ljubljano in Reko spet povezovale klasične vagonske garniture. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako na slovenskih kot hrvaških železnicah so nam potrdili, da bodo med Ljubljano in Reko potem spet vozile klasične vagonske kompozicije.

Med tednom lažje z vlakom čez Sotlo

Pri Slovenskih železnicah so še napovedali, da bodo od ponedeljka do petka okrepili povezave med Rogatcem in Đurmancem na Hrvaškem, kar bo dobrodošlo za prebivalce na obeh straneh Sotle, a tudi tiste, ki bodo potovali med Celjem in Krapino ali Zagrebom po krajši poti.

Nova dva para vlakov med Đurmancem, kjer je zveza za Krapino in Zagreb, in Rogatcem, kjer so zveze za Celje, bodo vzdrževale dizelske kompozicije Hrvaških železnic, so še pojasnili pri Slovenskih železnicah. Prvi bo odpeljal ob 5.48 iz Đurmanca in se bo iz Rogatca vračal ob 6.40, drugi pa ob 13.58 s povratkom iz Rogatca ob 14.34.

Tudi Maribor in Celovec si bosta bližje

Sprememba se s 1. septembrom obeta tudi na koroški progi, kjer bodo odhod zgodnjepopoldanskega vlaka iz Maribora v Pliberk premaknili za dobre pol ure prej.

Zdajšnji odhod iz Maribora ob 14.48 bo po novem ob 14.15, saj bo prihod v Pliberk ob 16.21 namesto ob 17.01 zagotovil boljšo in učinkovitejšo povezanost z vlakoma avstrijskih železnic proti Celovcu (Klagenfurt) in Volšperku (Wolfsberg).

Zgodnjejutranja pridobitev za Ortnek

Seznam sprememb se zaključuje na kočevski progi, kjer so ugodili želji prebivalcev Ortneka in okolice za dodatni postanek zgodnjejutranjega vlaka proti Ljubljani.

Tako bo vlak z odhodom iz Kočevja ob 5.42 in prihodom v Ljubljano ob 6.59 ob 6.02 dodatno ustavil v Ortneku.