Močno sneženje in poledica še naprej povzročata motnje na nekaterih evropskih letališčih. Na amsterdamskem letališču Schiphol so iz previdnosti odpovedali več kot 700 letov. Okoli 140 letov so danes odpovedali tudi na pariških letališčih Charles de Gaulle in Orly. Zimske razmere tudi danes po Evropi povzročajo težave v javnem prometu in na cestah.

Danes je zaradi vztrajanja zimskih razmer in močnega vetra mogoč le omejen letalski promet, piše na spletni strani letališča Schiphol, kjer pričakujejo še dodatne odpovedi letov. Večinoma bo šlo za lete po Evropi, so še pojasnili.

Prenočili na zložljivih posteljah

Na amsterdamskem letališču, ki je eno največjih v Evropi, je bilo več kot tisoč ljudi prisiljenih prenočiti, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili z letališča. Potnikom, ki so obtičali na letališču, so zagotovili zložljive postelje in ponudili zajtrk.

Nizozemsko letališče Schiphol Foto: Reuters

Zaradi sneženja in mraza je bilo davi odpovedanih tudi okoli 100 letov na pariškem letališču Charles de Gaulle in še okoli 40 na pariškem letališču Orly, je po poročanju AFP francoski minister za promet Philippe Tabarot dejal za televizijo CNews. Minister upa, da se bodo razmere popoldan normalizirale.

Pariško letališče Charles de Gaulle Foto: Reuters

Britanski BBC medtem poroča, da je letališče Aberdeen na Škotskem na družbenem omrežju X zapisalo, da pozorno spremljajo razmere in čistijo sneg. Potnike so opozorili, naj preverijo status svojega leta, saj da vremenske razmere utegnejo vplivati na nekatere lete.

Odpovedani tudi prevozi z vlaki

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je družba Eurostar danes odpovedala več vlakov, med drugim vlake, ki vozijo z londonske postaje St. Pancras v Amsterdam in Rotterdam ter v Pariz, poroča BBC. Eurostar je opozoril, da so mogoče dodatne odpovedi vlakov in da se bodo motnje v železniškem prometu nadaljevale še v četrtek.

Zapadli sneg je povzročil težave tudi na pariških cestah. Ustavljen je bil javni avtobusni promet. Upravljavec pariškega javnega prometa RATP je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil, da promet na nekaterih avtobusnih linijah ne bo stekel do predvidoma popoldneva. Vremenske razmere so povzročale motnje tudi pri prevozu s tramvaji ter podzemno in primestno železnico.

Zimska fronta je povzročila motnje še v nekaterih drugih delih Francije. Šolski avtobusi in tovornjaki ne smejo voziti na območjih, za katera je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi snega. V Lillu na severu Francije so prav tako začasno ustavili javni avtobusni promet, še dodaja dpa.

Na Madžarskem zamude

Madžarski minister za gradbeništvo in promet Janos Lazar je danes po navedbah madžarske tiskovne agencije MTI na družbenem omrežju Facebook zapisal, da so nekatere ceste po državi pokrite s snegom ali plundro in da je ponekod slaba vidljivost. Dodal je, da pristojne službe z več kot 500 vozili čistijo ceste. Javni železniški in avtobusni promet sicer tečeta, a potniki lahko pričakujejo zamude, je zapisal minister.

V Italiji zaprli glavno povezavo med Bologno in Firencami

Sneg, poledica, veter in dež pa po navedbah italijanske tiskovne agencije ANSA težave še vedno povzročajo tudi v Italiji. Glavno prometnico med Bologno in Firencami so davi morali začasno zapreti, da bi očistili sneg, preden bi se ta utegnil spremeniti v poledico.