Spletna platforma za modo in življenjski slog Zalando bo v nemškem mestu Erfurt septembra zaprla logistični center, kjer je trenutno zaposlenih okoli 2.700 ljudi. Kot so sporočili iz podjetja, je poteza del načrtov za prestrukturiranje logističnega omrežja po Evropi, potem ko so lani prevzeli tekmeca About You.

Podružnica skupine, ki upravlja lokacijo v Erfurtu na vzhodu Nemčije, bo po navedbah Zalanda konec leta prenehala delovati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Trenutno še ni jasno, koliko delavcev bo zaradi zaprtja logističnega centra ostalo brez zaposlitve.

Izvršni direktor spletnega trgovca David Schröter je v izjavi za časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung nakazal možnost odpravnin, saj je podjetje za ta namen namenilo znatno vsoto. A cilj je po njegovih besedah ta, da bi čim več ljudi obdržali v podjetju in jih prerazporedili na druge lokacije.

Sindikat kritičen do termina sporočanja slabe novice

V sindikatu Verdi, ki je decembra pozval k stavki zaposlenih v logističnih centrih v Erfurtu in Mönchengladbachu, so kritični, češ da je napoved o zaprtju popolnoma presenetila tamkajšnje zaposlene.

Predstavnik sindikata Matthias Adorf je prepričan, da je bilo vodstvo s tem seznanjeno že pred začetkom praznične nakupovalne sezone. "Verjetno se niso spomnili tega na novo leto," je dejal.

Vodstvo Zalanda je obtožil, da namerno ni obvestilo zaposlenih, da bi tako rešilo prodajo v času božičnih praznikov, poroča DPA.

Zaprtje Zalanda je po navedbah DPA nov udarec za delavce v vzhodni Nemčiji, saj je že tako večina nemške industrije skoncentrirana na jugu, jugozahodu in zahodu države.

Zalando ima logistične centre še v mestih Giessen v osrednji Nemčiji, Lahr na jugu Nemčije in Mönchengladbach na zahodu države.