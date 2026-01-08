Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
12.34

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
platforma obleke Nemčija delovna mesta odpoved zaprtje trgovin Zalando

Četrtek, 8. 1. 2026, 12.34

49 minut

Zalando v Nemčiji zapira logistični center z 2.700 zaposlenimi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Zalando. Aboutyou. | Logistični center v Erfurtu so odprli leta 2012. V njem je trenutno zaposlenih okoli 2.700 ljudi, kar predstavlja skoraj šestino vseh Zalandovih zaposlenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Primož Pičulin, Siol.net

Logistični center v Erfurtu so odprli leta 2012. V njem je trenutno zaposlenih okoli 2.700 ljudi, kar predstavlja skoraj šestino vseh Zalandovih zaposlenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Primož Pičulin, Siol.net

Spletna platforma za modo in življenjski slog Zalando bo v nemškem mestu Erfurt septembra zaprla logistični center, kjer je trenutno zaposlenih okoli 2.700 ljudi. Kot so sporočili iz podjetja, je poteza del načrtov za prestrukturiranje logističnega omrežja po Evropi, potem ko so lani prevzeli tekmeca About You.

Podružnica skupine, ki upravlja lokacijo v Erfurtu na vzhodu Nemčije, bo po navedbah Zalanda konec leta prenehala delovati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Trenutno še ni jasno, koliko delavcev bo zaradi zaprtja logističnega centra ostalo brez zaposlitve.

Izvršni direktor spletnega trgovca David Schröter je v izjavi za časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung nakazal možnost odpravnin, saj je podjetje za ta namen namenilo znatno vsoto. A cilj je po njegovih besedah ta, da bi čim več ljudi obdržali v podjetju in jih prerazporedili na druge lokacije.

Sindikat kritičen do termina sporočanja slabe novice 

V sindikatu Verdi, ki je decembra pozval k stavki zaposlenih v logističnih centrih v Erfurtu in Mönchengladbachu, so kritični, češ da je napoved o zaprtju popolnoma presenetila tamkajšnje zaposlene.

Predstavnik sindikata Matthias Adorf je prepričan, da je bilo vodstvo s tem seznanjeno že pred začetkom praznične nakupovalne sezone. "Verjetno se niso spomnili tega na novo leto," je dejal.

Vodstvo Zalanda je obtožil, da namerno ni obvestilo zaposlenih, da bi tako rešilo prodajo v času božičnih praznikov, poroča DPA.

Zaprtje Zalanda je po navedbah DPA nov udarec za delavce v vzhodni Nemčiji, saj je že tako večina nemške industrije skoncentrirana na jugu, jugozahodu in zahodu države.

Zalando ima logistične centre še v mestih Giessen v osrednji Nemčiji, Lahr na jugu Nemčije in Mönchengladbach na zahodu države.

kmetje, traktor, Francija, protest, Pariz, EU, sporazum
Novice Francoski kmetje zasedli ulice, stavkajo tudi v Nemčiji
H&M
Trendi Priljubljena trgovina H&M zapira svoja vrata v središču Maribora
Trgovina Spar na Bavarskem dvoru v Ljubljani
Novice Spar znova z najvišjo rastjo prihodkov, Hofer v rdečih številkah
trgovina, sladkarije, milka
Novice Preobrat na trgu kakava: bo čokolada v trgovinah res cenejša?
platforma obleke Nemčija delovna mesta odpoved zaprtje trgovin Zalando
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.