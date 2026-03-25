Po novici, da je po dolgih letih ostala brez mesta v priljubljenem britanskem šovu Strictly Come Dancing , se je oglasila ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova. Z zapisom na družbenih omrežjih se je zahvalila vsem, ki so ji na tej poti pomagali in jo podpirali, obenem pa je namignila, da njenega sodelovanja z ustvarjalci šova še ni konec, pri čemer ni razkrila, kaj točno bo počela.

Plesalka, ki je več let živela v Sloveniji, je v zapisu potrdila, da se po devetih letih poslavlja od ekipe plesalcev priljubljenega britanskega šova. Da je bila del programa, ki ima tako veliko vlogo v življenju ljudi, je po njenih besedah nekaj resnično posebnega, pri čemer se je zahvalila vsem, ki so ji v zadnjih tednih poslali sporočila, pa tudi tistim, ki so med oddajo navijali zanjo. Zahvalila se je še partnerjem, plesalcem, sodnikom in ljudem v zakulisju.

Plesati namerava še vrsto let

"Šovu sem se pridružila kot športnica in dvakratna svetovna prvakinja. Na tej poti sem se o sebi in drugih naučila veliko. Zrasla sem, ne le profesionalno, ampak tudi osebno in ustvarjalno. Strictly mi je omogočil, da sem odkrila nove plati sebe, razvila nove veščine in se kot umetnica razvijala na načine, za katere bom vedno hvaležna," je zapisala. Nadaljevala je: "Ni še konec ... Veselim se, da bom še vrsto del sveta Strictly na načine, ki jih šele začenjam raziskovati."

S tem je namignila, da bo z ekipo sodelovala tudi v prihodnje, a ni razkrila, kako. V nadaljevanju je izpostavila, da se je od svojega prvega nastopa v tej oddaji spremenila ne le kot izvajalka, ampak tudi kot oseba. "Veselim se, da se bom lahko osredotočila na nove projekte in da bom lahko več časa preživela s svojo čudovito hčerko. Življenje ponuja neskončno možnosti. Plesala sem že pred oddajo Strictly, v tej oddaji sem rada plesala in nameravam plesati še vrsto let. Hvala za vso ljubezen in podporo na tej poti," je sklenila 36-letnica.

Da je Nadiya Bychkova ostala brez mesta v plesnem šovu, so pred nekaj tedni poročali britanski mediji. Ti so navedli, da je ukrajinska plesalka nad odpovedjo pretresena, pri čemer so se sklicevali na besede njenega prijatelja, ki je za tabloid The Sun dejal, da vse skupaj "diši po starostni diskriminaciji". Brez mesta v prihodnji sezoni so namreč ostali še trije dolgoletni plesalci.

Bychkova sicer prihaja iz ukrajinskega Luganska, v Slovenijo pa se je preselila pri 14 letih. S soplesalcem Miho Vodičarjem sta v letih 2014 in 2015 za Slovenijo osvojila naslov svetovnih prvakov, leta 2015 pa še naslov evropskih prvakov v desetih različnih plesih. V Anglijo je Bychkova odšla leta 2017, ko so jo povabili k sodelovanju v omenjenem šovu.

